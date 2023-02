Un grupo de seis adolescentes protagonizaron un brutal asalto a turistas argentinos a las afueras del Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, Chile. El hecho delictivo tuvo lugar el pasado martes 14 de febrero, pero cobró trascendencia recién el miércoles luego de que videos del robo se viralizaran en redes sociales.

Según consignó BioBioChile, el violento episodio ocurrió a horas de la tarde y a pocos metros de la Avenida 14 norte, en la región de Valparaíso. Tal y como muestran las imágenes, la pareja es abordada en principio solo por dos delincuentes juveniles luego de, aparentemente, terminar de hacer algunas compras.

Uno de ellos sorprende al hombre por la espalda y lo tira al suelo con rapidez mientras que su compañero decide pegarle una feroz patada a la mujer en el pecho. “¡No, hijo de puta! (sic)”, grita la mujer al ver que ambos individuos no solo intentaban sustraerles sus pertenencias sino habían golpeado a su acompañante.

"Después te lo pago": Subió a un colectivo semi desnuda y generó sorpresa entre los pasajeros

En los segundos siguientes, el hombre, que se levantó de inmediato del piso tras ser empujado, intentó defenderse de los asaltantes. Fue entonces que uno de ellos, viendo la resistencia que la pareja ofrecía, optó por buscar “refuerzos”. Mientras tanto, la mujer continuó gritando desesperadamente.

“¡Basta, por favor. Pará, pará!”, rogaba antes de que cuatro criminales más decidieran unirse al asalto. “¡Hijo de puta! (sic)”, volvió a gritar la mujer al momento que el grupo de seis delincuentes les quitaban tanto a ella como a su compañero lo que llevaban encima. Finalmente, los jóvenes lograron su cometido y escaparon.

Enzo Amado y el buen comienzo en Chile: “Queremos pelearle a cualquiera”

Un segundo video, también compartido en redes sociales, muestra los momentos posteriores al robo. La turista argentina continúa insultando a los asaltantes mientras su pareja intenta calmarla. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten”, le reprocha la mujer a un policía que estaba a metros de la escena.