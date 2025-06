La violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más urgentes en la Argentina. Cada año, cientos de mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas, muchas veces habiendo denunciado previamente sin recibir una respuesta eficaz del sistema judicial. Los datos oficiales muestran que, en gran parte de los casos, la falta de intervención temprana y la impunidad agravan situaciones que podrían haberse evitado.

Santa Cruz no es ajena a esta realidad. En Caleta Olivia, un nuevo caso de violencia extrema vuelve a generar preocupación. Una mujer fue atacada con brutalidad por su pareja, quien tenía antecedentes por violencia, y a pesar de la gravedad de los hechos, sigue en libertad.

El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de junio por la madrugada en una vivienda de la Zona de Chacras, donde una mujer fue golpeada brutalmente por su pareja. Según relataron su hermana y su abuela, el agresor llegó borracho e inmediatamente comenzó a atacarla con patadas, piñas y rodillazos. Luego, aseguraron que la arrastró por la casa.

No obstante, la víctima pudo escapar al empujar a su pareja. Si bien llegó a casa de su hermana, se descompensó y fue llevada al hospital donde quedó internada. Tras recibir la atención correspondiente, el personal médico constató que sufrió lesiones en su cabeza y fracturas en su casa.

“Tienen que tomar medidas y ponerse firmes porque este tipo tiene que ir preso, no puede ser lo que hizo mira si ella no zafaba; hace poco pasó un crimen acá y no podemos seguir permitiendo que ocurra esto, que estén matando a nuestros hijos, a nuestros nietos y no haya justicia”, señaló la abuela de la mujer agredida. Según se supo, la víctima ya había hecho denuncias previas.

En tanto, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de Caleta Olivia, a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco.

EL FEMICIDIO DE ANTONELLA AYBAR EN CALETA OLIVIA

En la madrugada del pasado viernes 16 de mayo, Antonella Aybar, una joven estudiante de enfermería de 23 años, fue brutalmente asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, de 25 años, en un femicidio que terminó con el suicidio del agresor y la grave herida de su madre, Estela Ganga, quien intentó proteger a la víctima.

El hecho comenzó alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda de la calle Escocia al 900. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar una discusión violenta y golpes. Cuando la Policía llegó, encontró a Estela Ganga tirada en la vereda con una puñalada en la axila.

La mujer, que es docente y parte del equipo directivo de un establecimiento educativo, relató que su hijo Nicolás estaba discutiendo violentamente con Antonella y que, al intentar intervenir, fue atacada con un cuchillo. Logró forcejear y salir a la calle, donde un vecino la auxilió y llamó a la Policía.

Mientras la mujer era trasladada al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, la Policía inició la búsqueda de Nicolás y Antonella bajo la hipótesis inicial de que habían huido en una motocicleta. Sin embargo, esta versión fue descartada horas después cuando, tras obtener una orden judicial y con la ayuda de un cerrajero, ingresaron a la vivienda y encontraron los cuerpos sin vida de la pareja junto con la motocicleta dentro del domicilio, lo que evidenció que no intentaron escapar.

QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

LOS TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.

Con información de El Diario Nevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR