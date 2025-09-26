Brutal accidente sobre la ruta 40: una policía volcó y fue asistida por bomberos

Una mujer policía protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta 40, cerca del aeródromo Óscar Reguera, mientras regresaba desde Chos Malal a Taquimilán en la mañana de este jueves. El siniestro ocurrió pasadas las 7 y, aunque el vehículo volcó, la conductora no sufrió lesiones de consideración.

Según informaron desde el cuartel de bomberos de Chos Malal, fueron convocados alrededor de las 7.20 a un kilómetro, aproximadamente, de 5 a 7 de la ruta, donde se reportaba un vuelco. Al llegar, la policía ya estaba siendo asistida por personal de seguridad, y la ambulancia del hospital llegó casi al mismo tiempo.

El bombero Diego Castro explicó que la mujer, de aproximadamente 25 años y que presta servicio en el área de Tránsito de Chos Malal, viajaba sola a bordo de un Ford Ka gris. “Había sufrido golpes, pero iba con cinturón de seguridad, estaba lúcida y pudo salir por sus propios medios”, aseguró.

Posibles causas del accidente

Aunque aún no hay confirmación oficial, se sospecha que la policía podría haberse quedado dormida al volante. No hubo participación de otros vehículos en el vuelco, que se produjo al salir de una curva. “Al querer volver a la ruta se produjo el vuelco. El auto volcó hacia el lado derecho, en el mismo sentido de circulación”, detalló Castro.

El accidente se registró en un tramo con banquina blanda y sin grandes desniveles, lo que ayudó a que la conductora no sufriera heridas graves. El vehículo, sin embargo, sufrió daños importantes, incluyendo hundimiento del techo tras haber dado al menos una vuelta completa.

Asistencia y protocolo de seguridad

Los bomberos de Taquimilán y Chos Malal colaboraron para dejar el vehículo sobre la banquina, cortando la energía y verificando posibles pérdidas de combustible. Mientras tanto, la Policía continuó con las diligencias en el lugar, garantizando la seguridad vial y registrando el hecho.

Castro destacó que la prevención y el uso del cinturón de seguridad fueron determinantes para evitar lesiones graves. La mujer fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro, mientras las autoridades investigan las causas precisas del vuelco.