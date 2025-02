Un impresionante vuelco tuvo lugar este 11 de febrero en la Ruta 242, cerca de la localidad neuquina de Las Lajas, en un tramo que conecta con el paso Pino Hachado, que da acceso a Chile. El accidente ocurrió en horas de la tarde, generando gran preocupación en la zona.

Aún no se conocen detalles exactos del lugar preciso del incidente, pero lo que sí está confirmado es que el camión que protagonizó el vuelco sufrió graves daños materiales. El conductor, cuyo nombre no ha sido revelado, fue hospitalizado de urgencia tras el accidente. Según informaron fuentes de Bomberos Voluntarios de Las Lajas, el traslado al hospital local fue necesario debido a la gravedad de sus heridas, aunque no se han dado mayores detalles sobre su estado de salud.

El siniestro ocurrió en un tramo de la ruta conocido por su tránsito intenso, ya que conecta varias localidades de la región con el paso fronterizo. Esta vía es de alta circulación para camiones que transportan mercancías hacia y desde Chile, lo que genera gran preocupación por la seguridad vial en la zona.

"El vuelco dejó al conductor herido, pero afortunadamente no se reportan otras víctimas", comentó un portavoz de los Bomberos Voluntarios de Las Lajas. La Ruta 242 se encuentra en una zona de difícil acceso, lo que complica las tareas de rescate, aunque el personal de emergencia trabajó rápidamente para asistir al conductor.

Por el momento, no se informó sobre la causa del vuelco, pero las autoridades locales ya comenzaron a investigar el incidente. Se sabe que el vehículo quedó completamente volcado sobre la ruta, lo que obligó a cortar parcialmente el tránsito mientras se realizaban las tareas de rescate y remoción del camión siniestrado.