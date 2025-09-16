Un fuerte choque registrado este martes por la tarde en Bariloche dejó a un hombre gravemente herido luego de impactar su auto contra un camión. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Chapel y Juan Herman, cuando el conductor de un Renault Fluence quedó atrapado dentro del vehículo.

Rescate con equipos especiales

El personal de bomberos voluntarios debió utilizar máquinas hidráulicas para retirar al conductor del auto, ya que no había otra forma de sacarlo de la estructura deformada por el impacto. Según el bombero Francisco Silva, al llegar al lugar el hombre ya estaba recibiendo atención médica inicial.

«Nos dieron aviso a las 14:37 desde el destacamento, y al arribar el conductor ya estaba siendo asistido por personal de salud», relató Silva a El Seis TV. «Por la cinemática del accidente fue necesario cortar partes de la estructura del vehículo para poder liberarlo», agregó.

Estado del herido y actuación de las autoridades

El conductor era la única persona dentro del auto y sufrió lesiones en las piernas y en otras partes del cuerpo. Fue trasladado inmediatamente al hospital zonal para su atención.

Efectivos de la Policía de Río Negro también trabajaron en el lugar, colaborando con el control del tránsito y la realización de pericias sobre el accidente.

El paso por la zona se vio restringido temporalmente mientras los equipos de emergencia realizaban el rescate y las inspecciones correspondientes. La comunidad local vivió momentos de tensión ante la magnitud del choque y la intervención de los bomberos.