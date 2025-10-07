Brutal accidente: una mujer fue atropellada tras un choque entre una camioneta y un auto

El violento siniestro vial ocurrió pasadas las 20:10 del lunes en la intersección de República de Italia y Las Floridas, en el sector oeste de Neuquén capital, una zona donde no hay semáforos ni sendas peatonales marcadas.

Las imágenes del accidente, difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en que una camioneta Renault Oroch embiste a una mujer luego de haber colisionado previamente con un auto Renault Logan blanco. El video, de pocos segundos, generó indignación y preocupación por el estado de salud de la víctima, que quedó tendida en el asfalto, inmóvil y gravemente herida.

Cómo ocurrió el accidente

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio, se ve a la mujer —vestida con abrigo oscuro— detenerse unos instantes en la esquina y mirar a ambos lados antes de cruzar. Cuando casi alcanza la vereda opuesta, la camioneta la atropella con la puerta del conductor, haciéndola caer violentamente al suelo.

Según la secuencia registrada, la Oroch venía a gran velocidad y cruzó la intersección al mismo tiempo que el Logan, que circulaba por la derecha. El impacto entre ambos vehículos provocó que la camioneta gire descontrolada y termine golpeando a la mujer, que cayó boca arriba sobre el pavimento.

El violento movimiento del rodado no terminó allí: tras atropellar a la peatona, la camioneta siguió su trayectoria y chocó contra un macetero de cemento, que quedó completamente destruido.

Testigos que estaban en la zona coincidieron en que el choque previo entre los vehículos evitó una tragedia aún mayor, ya que, de no haber mediado ese impacto, la Oroch habría embestido a la mujer de frente.

“Si la camioneta no hubiera chocado antes con el Logan, la habría llevado puesta de lleno”, comentó uno de los vecinos que observó las imágenes.

La Policía de Tránsito y el personal de emergencias acudieron rápidamente al lugar. La mujer fue trasladada de urgencia a un centro de salud con heridas de consideración, aunque hasta el momento no trascendió un parte médico oficial.

Investigación en curso

Desde la Dirección de Tránsito confirmaron que se inició una investigación para determinar las responsabilidades en el siniestro. Por ahora, no se informó si alguno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol o si hubo fallas mecánicas.

Peritos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén trabajaron en el lugar para relevar las huellas de frenado y el posicionamiento de los vehículos, además de recabar testimonios de vecinos y de los propios conductores involucrados.