Bronca en Centenario: “Lagrimita” fue detenido, golpeado por vecinos y liberado horas después

Una nueva seguidilla de robos en Centenario volvió a tener como protagonista a “Lagrimita”, un delincuente de 38 años con un extenso historial de hechos delictivos. Durante la madrugada del martes, el hombre y un cómplice de 36 años fueron detectados por el Centro de Monitoreo Urbano mientras forzaban vehículos en el cruce de las calles Aníbal Verón e Intendente Pons.

Ambos se movían bajo la oscuridad, cargando mochilas para ocultar los objetos robados, y aprovecharon la falta de movimiento para intentar sustraer pertenencias de autos estacionados. Gracias al rápido aviso del personal de monitoreo, la Comisaría Quinta desplegó móviles en el sector y logró interceptarlos.

Vecinos indignados e intento de linchamiento

La escena policial no pasó inadvertida. Varios vecinos del barrio, ya hartos de los reiterados robos atribuidos a “Lagrimita”, se acercaron al lugar y comenzaron a agredirlo con golpes e insultos. “En ese momento, vecinos visiblemente alterados comenzaron a agredir físicamente a los sospechosos”, confirmó una fuente de las fuerzas de seguridad provinciales.

El Gobierno derogó una norma histórica que afectará directamente los sueldos de los empleados permanentes del Estado

El operativo se extendió entre las 2 y las 4 de la madrugada, mientras la Policía intentaba controlar la situación y resguardar la integridad física de los acusados. Finalmente, los efectivos lograron detener a los dos hombres y los trasladaron a la dependencia policial.

Durante la verificación de los autos afectados, se constató que los ladrones habían forzado las cerraduras de un Fiat Cronos y un Peugeot 408, causando daños materiales considerables. En las mochilas requisadas se encontraron un par de lentes y un tacógrafo, lo que confirma que el daño provocado fue mucho mayor que el valor de lo sustraído.

“Provocaron más perjuicio que beneficio, porque los dueños de los autos ahora deben reparar las puertas”, detalló una fuente policial.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Pese al operativo y la conmoción generada, el hecho tuvo un final que reavivó el enojo vecinal: tras la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, “Lagrimita” y su cómplice fueron notificados y liberados en pocas horas. La Policía confirmó que la causa quedó bajo investigación, pero no existieron elementos suficientes para mantener la detención.

Los vecinos expresaron su bronca e impotencia ante la situación. “No puede ser que lo detengan y a las pocas horas esté de nuevo en la calle”, comentó un testigo del procedimiento.

Un delincuente reincidente

“Lagrimita” es un viejo conocido de la Policía y de los vecinos de Centenario. Este año ya había sido detenido por el robo a una relojería del Casco Viejo, donde se apoderó de varios relojes antes de ser interceptado por motoristas de la Comisaría 52. En aquella ocasión intentó justificar el robo diciendo que “los relojes los había encontrado en la basura”.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

El hombre acumula múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad y ha protagonizado episodios violentos, aunque en todos los casos recuperó la libertad poco después. De acuerdo con fuentes judiciales, padece problemas de adicciones y en algún momento se le sugirió una internación voluntaria en un centro de rehabilitación, recomendación que nunca se concretó.