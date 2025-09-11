Bomberos controlaron un principio de incendio en un edificio histórico de la cordillera

Un principio de incendio en un edificio histórico de San Martín de los Andes generó preocupación en la mañana de este jueves. El siniestro se produjo en la ex Casa Foto Thumann, propiedad declarada patrimonio local y ubicada en pleno centro de la ciudad.

El inmueble se encontraba desocupado, lo que facilitó la tarea de los equipos de emergencia y evitó la necesidad de evacuar personas. De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el origen del fuego estuvo en una falla en la caldera ubicada en un pequeño recinto en la parte posterior del edificio.

Rápida intervención de bomberos

La alarma ingresó a las 9:07 y, en pocos minutos, dos dotaciones con seis bomberos cada una arribaron al lugar junto a dos motobombas. Según explicó el Oficial Ayudante Juan Manuel Pisano, los equipos lograron localizar el foco ígneo en menos de dos minutos tras su llegada. “No pasó a mayores porque se denunció de manera inmediata y se pudo controlar rápidamente”, señaló el oficial.

Además, trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén, quienes organizaron desvíos de tránsito en las calles cercanas, y personal de Protección Civil, que asistió en las tareas preventivas.

Vecinos, clave en la denuncia

Pisano destacó la colaboración de los vecinos, que alertaron con rapidez sobre el humo proveniente del lugar. Ese aviso temprano resultó determinante para que el fuego no se expandiera al resto de la estructura ni a edificios linderos.

El fuego afectó parcialmente el techo del recinto donde se aloja la caldera, sin extenderse al resto de la propiedad. No se registraron heridos ni personas evacuadas.

La ex Casa Foto Thumann funcionó hasta 2016 y, posteriormente, albergó distintos comercios. Actualmente, el inmueble se encuentra en proceso de refacciones, lo que explica que estuviera vacío en el momento del hecho.

El edificio es considerado patrimonio local por su valor histórico y cultural en San Martín de los Andes, por lo que su preservación resulta significativa para la comunidad.