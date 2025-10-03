Barrio Mariano Moreno: cayó una organización narco manejada por una familia

Una organización de narcomenudeo que operaba bajo la modalidad de una verdadera “pyme” familiar fue desarticulada en Neuquén capital. El negocio de drogas funcionaba en el barrio Mariano Moreno y contaba incluso con allegados que reemplazaban a los miembros principales cuando no estaban en la vivienda. Además, la investigación detectó un segundo punto de venta en el oeste neuquino, lo que confirmaba la expansión de la actividad ilícita.

La denuncia que inició la investigación

Todo comenzó el 25 de agosto, cuando vecinos denunciaron de manera anónima a través de la aplicación Neuquén Te Cuida. Los efectivos de la Dirección Antinarcóticos desplegaron tareas de observación en la zona y rápidamente identificaron la casa utilizada para los pasamanos, que ya había sido escenario de procedimientos anteriores vinculados a drogas.

Los seguimientos permitieron comprobar que no solo una pareja de adultos estaba involucrada, sino también sus hijos y allegados, quienes atendían a los compradores cuando los principales responsables no se encontraban.

Los allanamientos en Mariano Moreno y en el oeste

Con la información reunida, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó allanamientos en dos domicilios: la vivienda de Mariano Moreno y otra ubicada en calle Casilda, donde residían dos de los investigados. Los operativos se realizaron este jueves y estuvieron supervisados por la fiscal María Eugenia Titanti.

El resultado incluyó la incautación de más de 840.000 pesos en efectivo, dos balanzas de precisión, un revólver calibre 38 y más de medio centenar de balas de 9 mm. Aunque la cantidad de droga secuestrada fue escasa, los elementos hallados constituyen pruebas clave para la causa.