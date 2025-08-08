Una joven de 27 años de Bariloche fue condenada a cuatro años de prisión por narcomenudeo, pero la pena será cumplida en su domicilio debido a que es madre de una niña pequeña que tiene bajo su cuidado. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, tras un juicio abreviado que también involucró a otro imputado.

La condenada fue identificada como Melisa Aldana Uribarri, a quien se le secuestró más de un kilo de cocaína fraccionada, balanzas de precisión y otros elementos que confirmaban su finalidad de comercialización. El operativo se realizó el 25 de abril de 2024 en su vivienda y en su vehículo.

Fue acusada de venta de droga

Durante la investigación, Uribarri fue señalada como una de las responsables de la venta de droga en un barrio de la ciudad. En el mismo proceso judicial fue juzgado Julio César Betros, detenido en Buenos Aires con pequeñas cantidades de cannabis y cocaína. En su caso, la falta de pruebas suficientes hizo que la acusación se redujera a tenencia simple, recibiendo una condena de un año ya cumplida durante su prisión preventiva.

El juez Alejandro Adrián Silva sostuvo que, en el caso de Betros, la evidencia no alcanzaba para sostener la hipótesis de su participación en el suministro de droga a Bariloche. En cambio, para Uribarri, consideró que la cantidad de cocaína secuestrada, su fraccionamiento y los elementos encontrados respaldaban plenamente la acusación por tenencia con fines de comercialización.

Pese a la gravedad de los hechos, la Justicia determinó que la joven cumpla la condena en su hogar en virtud de lo previsto en el artículo 10 inciso f) del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660, que contemplan el arresto domiciliario para personas con hijos menores a cargo. Informes sociales y psicológicos confirmaron la vulnerabilidad de la menor, la necesidad de su asistencia terapéutica y la importancia de mantener una figura materna estable. Uribarri podrá acompañar a su hija en sus actividades bajo supervisión del programa DECAEP.