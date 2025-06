Banda narco en El Chañar: escondían droga en la cuna de un bebé

HORROR Para vengarse de su ex, golpeó y filmó a su bebé por WhatsApp: "Que se muera, no me interesa" La mujer fue acusada de agredir físicamente a su hijo y de enviar videos con amenazas al padre, quien denunció los hechos que generaron conmoción en una localidad santiagueña. "Algún día le va a pasar algo", advirtió la agresora.