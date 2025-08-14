Un grave hecho de violencia armada sacudió a Cutral Co esta semana. Un hombre fue detenido luego de ser acusado de disparar dos veces contra su suegra durante una discusión y, horas después, agredir a un policía mientras estaba bajo custodia.

Según la investigación, el hecho ocurrió el martes por la tarde en un departamento del barrio 500 Viviendas, alrededor de las 18. Inicialmente, se pensó que la pelea había sido con su pareja, pero la fiscalía confirmó que la discusión fue con la madre de ella.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con el relato judicial, la mujer le pidió al agresor, identificado como "M.S.B", que se retirara del domicilio. Fue entonces cuando el hombre extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y disparó dos veces, provocándole lesiones leves en ambos tobillos.

En el lugar se encontraban otras personas que llamaron de inmediato a la Policía. Personal de seguridad llegó pocos minutos después y secuestró un arma de 9 milímetros con seis cartuchos y una vaina servida en el piso. El agresor fue detenido en las inmediaciones.

La víctima fue operada de urgencia

La mujer herida fue trasladada en ambulancia al Hospital Complejidad VI, donde fue sometida a una cirugía de urgencia. Los médicos lograron estabilizarla y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Ese mismo día, alrededor de las 22, mientras permanecía detenido en la Comisaría 15 por orden del Ministerio Público Fiscal, el imputado solicitó ir al baño. Durante el traslado por un pasillo, golpeó sorpresivamente a un efectivo policial en el pómulo izquierdo, causándole lesiones leves.

Los cargos y la medida cautelar

La fiscal del caso, Leticia Febrer, le atribuyó los delitos de abuso de armas y lesiones leves agravadas por la condición de funcionario policial de la víctima, ambos en carácter de autor.

En la audiencia de formulación de cargos, la funcionaria judicial solicitó la prisión domiciliaria por un mes con rondines policiales, argumentando riesgo para la integridad de las víctimas y posibilidad de entorpecer la investigación.