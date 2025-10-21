El frente del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), ubicado en la intersección de Avenida Güemes y Lavalle, a pocos metros de una zona muy transitada, en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, amaneció este martes con impactos de bala.

Los disparos —que habrían sido efectuados desde un vehículo en movimiento— dieron de lleno contra la fachada del edificio sindical, pero sin dejar personas heridas. El sonido de las detonaciones alertó rápidamente a los vecinos, que dieron aviso a la Policía.

Minutos más tarde, patrulleros del Comando Radioeléctrico y peritos de Criminalística acordonaron el lugar para iniciar las tareas de peritaje. El sector de Avenida Güemes entre Lavalle y las calles adyacentes fue cerrado al tránsito como medida preventiva, mientras se recolectaban vainas servidas y se tomaban fotografías del frente del edificio.

Según publicó La Opinión Austral, el ataque podría estar relacionado con un hecho reciente que involucra al hijo de un referente cercano al gremio, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Las autoridades trabajan con distintas líneas investigativas para determinar si se trató de un acto de intimidación o un hecho aislado.

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Los investigadores esperan que las imágenes permitan identificar el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos o, incluso, a los posibles autores.

El episodio causó preocupación entre los trabajadores del sindicato y la comunidad petrolera local. En una ciudad acostumbrada al ritmo de la actividad hidrocarburífera, el ataque al edificio gremial encendió las alarmas y dejó más preguntas que respuestas por estas horas en la ciudad de El Gorosito.

Por ahora, la investigación continúa bajo estricta reserva, mientras la Policía busca reconstruir qué pasó y por qué alguien decidió abrir fuego contra el gremio más poderoso de la región.