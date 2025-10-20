Un hecho de violencia se registró en la noche de este domingo 19 de octubre en Comodoro Rivadavia. Según pudo saber ADNSUR, un hombre resultó herido de bala en el barrio Máximo Abásolo, ubicado en la zona sur de la ciudad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde recibe atención médica. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque y no trascendió información oficial sobre su estado de salud. Personal policial intervino en el lugar y trabaja para esclarecer lo ocurrido.

El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada

OTRO HECHO SIMILAR EN COMODORO

Este ataque, se suma a otro hecho reciente sucedió el pasado miércoles 15 de octubre en el barrio San Martín. La víctima recibió impactos en sus piernas y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, el hecho ocurrió en la calle Los Perales. La víctima recibió impactos de bala en sus dos piernas y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. En el lugar trabaja personal de la comisaría 7.ª y la Brigada.

El CLIMA ESTÁ “ENRARECIDO”

Así lo había alertado días atrás, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturriozal referirse a los hechos de extrema violencia registrados en los últimos días en Comodoro.

Cabe recordar que el domingo 5 de octubre ocurrió el homicidio en pleno centro de Ariel Cardoso, un vendedor ambulante de 25 años, atacado desde un auto, mientras se encontraba afuera de una estación de servicios.

Otro hecho violento fue la balacera frente a la Oficina Judicial, en el marco de un viejo enfrentamiento entre familias vinculadas al delito. Los nueve acusados por el ataque a tiros contra la Oficina Judicial de Comodoro, cometido el martes en el barrio Roca, quedaron detenidos bajo prisión preventiva. Así lo resolvió la Justicia tras una audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada este miércoles por la tarde.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los imputados fueron identificados como José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

En base a que consideró la existencia de los dos peligros procesales, de fuga y de entorpecimiento, y por la gravedad del hecho, la jueza Raquel Tassello dictó la prisión preventiva de los nueve imputados por dos meses.