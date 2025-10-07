En menos de 2 horas, Comodoro Rivadavia fue escenario de dos hechos de violencia que mantuvieron en alerta a las fuerzas policiales. Por un lado, una persona resultó herida de arma de fuego en el barrio Radio Estación , y por otro, una disputa familiar terminó con una persona lesionada por arma blanca en el barrio San Martín.

Ambas situaciones están siendo investigadas por la policía con el objetivo de esclarecer las circunstancias y evitar que se repitan episodios similares.

DUDAS Y MISTERIO POR UN HERIDO DE ARMA DE FUEGO EN COMODORO

Alrededor de las 20:30 horas del pasado lunes 6 de octubre, la guardia policial tomó conocimiento de un hombre con una herida de arma de fuego.

Según explicó el comisario Federico Federicci, jefe de la Comisaría Séptima, en diálogo con ADNSUR, la persona fue trasladada inicialmente por un vecino en un vehículo particular, acompañada por su madre desde el barrio Radio Estación. El hombre presentaba una herida de bala en el tórax, que habría sido autoinfligida según el propio relato de la víctima.

Sobre el estado de la víctima, Federicci explicó que “se encuentra en estado estable, no corre peligro su vida, y él mismo manifestó haberse disparado en el pecho”.

El comisario detalló que “por el momento no se pudo corroborar si el efecto del alcohol o alguna sustancia pudo haber influido en el hecho, y la madre de la persona no aportó datos claros, ya que el hijo se mantiene en silencio”.

Por otro lado, subrayó que se realizaron rastreos en la vivienda y la zona, pero “no se encontraron armas, vainas ni indicios de un altercado con terceras personas”. La policía continuará con las entrevistas para aportar más datos al caso, mientras que la salud del herido se mantiene estable pero bajo observación.

PELEA FAMILIAR TERMINÓ CON UN HERIDO DE ARMA BLANCA

Por otro lado, durante la noche del mismo lunes, aproximadamente a las 21:45 horas en el barrio San Martín, la policía intervino en una pelea callejera entre dos hombres. “Al llegar, el personal policial junto al grupo de respuesta motorizado encontró a un joven de 21 años con un arma blanca, y a la otra persona con lesiones leves”, dijo Federicci.

La víctima fue trasladada para atención médica y se procedió con la aprehensión del agresor. El jefe policial informó que “esta situación parece tener un trasfondo familiar, ya que durante el fin de semana se registraron denuncias recíprocas entre ambas partes”.

Sobre la labor policial, Federicci señaló que “estamos investigando las circunstancias y, ante estos hechos de violencia familiar, desde la policía comunitaria trabajamos para mediar y fomentar el diálogo, con el fin de que no se repitan estos episodios”.

La investigación sigue abierta para esclarecer los motivos y roles de cada persona implicada, así como para prevenir futuros enfrentamientos.