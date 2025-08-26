En la madrugada de este martes, una balacera en el barrio Nehuén Che de Cutral Có terminó con la vida de Junior Riquelme, de 16 años, y Nicolás Piovesan, de 18. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de las calles Rosembrock y Agrimensor Baka, donde ambos jóvenes fueron hallados tendidos sobre la vía pública a unos 100 metros de distancia entre sí.

Personal policial acudió al lugar tras múltiples llamados de vecinos alertando sobre los disparos y confirmó el deceso de los jóvenes. Durante la inspección de la escena se secuestraron aproximadamente 20 vainas servidas, que ahora son analizadas por los peritos. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial a las cinco de la mañana para la realización de las autopsias correspondientes.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Auto negro bajo sospecha

Los testimonios de vecinos resultaron clave para la investigación. Según relataron, los disparos se realizaron desde un vehículo en movimiento, identificado como un Volkswagen Gol Trend negro con vidrios polarizados, que circuló varias veces por la zona mientras efectuaba las detonaciones.

Un habitante del barrio aseguró haber visto cómo los proyectiles impactaron en el paredón de su vivienda y señaló que el auto volvió a pasar por la calle Rosembrock en dirección norte, cuando ya yacían los jóvenes en el suelo.

Allanamientos y búsqueda del vehículo

Por el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía y la Policía de Neuquén llevan adelante allanamientos en los barrios Nehuén Che y Zani, con el objetivo de dar con el vehículo sospechoso y sus ocupantes, considerados responsables del doble homicidio.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El fiscal jefe también ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, en busca de imágenes que permitan reconstruir los hechos y aportar datos clave sobre los autores del ataque.