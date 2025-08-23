Bajó de su auto a comprar en un comercio de Comodoro, lo dejó encendido y se lo robaron

En horas de la tarde en Comodoro ocurrió un nuevo hecho de inseguridad que terminó con una rápida intervención policial cuando dos hombres robaron un auto que había quedado estacionado con las llaves colocadas frente a un comercio.

Los delincuentes lo abandonaron a pocas cuadras y finalmente fueron detenidos en un rastrillaje desplegado en el barrio Restinga Alí.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:21 cuando un vecino estacionó su vehículo en la intersección de la avenida Nahuel Huapi y Margarita Reales, en la zona sur de la ciudad. Según denunció, dejó las llaves colocadas mientras ingresaba unos minutos a un local comercial. Al salir, constató que su coche había desaparecido.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

Casi en simultáneo, la policía recibió un segundo llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un auto abandonado en la calle Ricardo Palma, en el mismo barrio. Se trataba del denunciado como robado minutos antes. El denunciante, además, aportó un dato clave: había visto a dos hombres bajar del vehículo y escapar corriendo en dirección a la calle Código 2866, continuación de Rubén Darío.

Con esta información, personal de la Comisaría de Distrito Kilómetro 8 desplegó un rastrillaje por las inmediaciones. Tras recorrer la zona y con la colaboración de vecinos que habían visto a los sospechosos, los efectivos lograron dar con los dos individuos apuntados como responsables del robo. Ambos fueron detenidos y trasladados de inmediato a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

Fuentes de la investigación indicaron que el vehículo recuperado no presentaba daños significativos, aunque se realizarán peritajes para descartar posibles manipulaciones. En tanto, los aprehendidos enfrentarán cargos por el delito de hurto automotor en flagrancia. Dolor en Comodoro: confirmaron quiénes son los fallecidos en el accidente de Ruta 5 en Pehuajó

Intentó burlar un control de alcoholemia en Chubut, chocó, escapó y terminó detenido a las pocas cuadras

En horas de la madrugada de este sábado en Puerto Madryn ocurrió un accidente de tránsito que involucró a un conductor que intentó evadir un control de alcoholemia.

El hecho se produjo cerca de las 00:40 cuando personal policial y agentes de tránsito municipal se encontraban dando inicio a un operativo de control en la intersección de Pedro Derbes y Tucumán.

En ese momento, los efectivos observaron cómo un vehículo Fiat Cronos de color negro impactaba contra un triángulo de señalización colocado en la avenida Pedro Derbes y calle Don Bosco. El coche quedó detenido momentáneamente sobre la arteria mencionada primeramente, entre las calles Nueva León y Patagonia, pero su conductor no acató las indicaciones de los uniformados.

Aumento y bono para empleados de comercio: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

Según el parte oficial al que accedió ADNSUR, al acercarse el móvil policial el hombre comenzó a escapar, a pesar de las señales lumínicas y sonoras que le ordenaban detener la marcha. El intento de fuga se prolongó por varias cuadras hasta que, debido a un daño en la rueda delantera izquierda, el vehículo no pudo continuar. El conductor finalmente detuvo su marcha sobre calle Patagonia, a pocos metros de Pedro Derbes, donde fue interceptado por los efectivos.

En el lugar se procedió a la captura del sujeto quien en todo momento se negó a colaborar con el operativo y rechazó realizar el test de alcoholemia. Ante esta negativa, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del vehículo.

Triple alerta en Chubut por nevadas y vientos fuertes durante este fin de semana

Fuentes policiales precisaron que el accionar del conductor puso en riesgo no solo a los agentes de control, sino también a otros automovilistas que circulaban por la zona en plena madrugada. La maniobra de evasión, sumada al choque contra el dispositivo de señalización, dejó en evidencia el estado de imprudencia con el que circulaba el detenido.