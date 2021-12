Este martes, se conoció la historia de un hombre de 32 años que ingresó detenido por asistir a su esposa en un parto con la ayuda de tutoriales de Youtube y provocar la muerte del bebé.

El padre de la criatura se llama Lokanathan, y fue detenido en India por querer asistir a su pareja, Gomathi, de 28 años, durante su parto siguiendo tutoriales de YouTube y ocasionar la muerte del bebé. Según lo informó el Departamento de Salud en el distrito de Ranipet de Tamil Nadu, la mujer fue ingresada en estado crítico en el Vellore Medical College Hospital.

Por su parte, las acciones de la pareja fueron puestas en conocimiento de las autoridades locales por una denuncia presentada de manera anónima que señaló al matrimonio como culpable de provocar la muerte de su bebé.

"Los miembros de la familia dijeron que la entrega se realizó con el permiso de Gomathi y que no había nada malo por parte de Lokanathan, por lo que aún no hemos reservado a nadie. Estamos realizando la investigación, se tomarán más medidas en función de su resultado", detallaron desde la Policía de Nemilo en diálogo con The Indian Express.

De acuerdo a lo reconstruido, la mujer debía dar a luz el 13 de diciembre. El 18 de diciembre, experimentó dolor de parto, pero en lugar de visitar el hospital, Lokanathan decidió ayudarla a dar a luz en casa. Buscó la ayuda de su hermana Geetha y también vieron videos de YouTube. Tras dar a luz, se percataron de que el bebé había nacido muerto y, como ella sangraba, Lokanathan la llevó a un Centro de Salud Primario cercano, desde donde la derivaron al Hospital del Gobierno de Vellore.

Manimaran, subdirector de Salud (Ranipet), expresó: "Gomathi quedó embarazada en marzo de este año. Registraron el embarazo en el Centro de Salud Primaria, pero no acudieron para ningún control posterior. Cuando la enfermera de Village Health les pidió que fueran a la revisión, la pareja informó que estaban recibiendo tratamiento en el Hospital Vellore CMC. Se les pidió que entregaran los recibos de los chequeos, que siguieron demorando. El VHN volvió a contactarlos cuando se acercaba la fecha límite del 13 de diciembre, pero dijeron que se estaban ocupando de eso".