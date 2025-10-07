Avanza la investigación por el homicidio en Centenario: una detención y tres demorados

El asesinato de Mauricio Adán Isla (27) en la peatonal 4 de Centenario, durante la madrugada del domingo, mantiene en alerta a la Policía y a la Fiscalía de Homicidios de Neuquén. Hasta el momento, una persona permanece detenida y otras tres fueron demoradas, aunque los investigadores no descartan la intervención de más involucrados en lo que se presume fue un ataque grupal.

Isla fue herido con al menos dos puñaladas en el abdomen durante una pelea y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, murió horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Una pelea que terminó en tragedia

Según los primeros informes, la agresión se produjo cerca de la medianoche del domingo. Testigos relataron que, tras recibir los puntazos, Isla corrió unos 200 metros hasta la esquina de Nicaragua y Panamá, donde se desplomó.

“Alcanzó a decir sus datos personales antes de ser asistido por personal policial y médicos del Hospital Natalio Burd”, señalaron fuentes del caso.

El área permaneció cercada durante varias horas para las tareas de la División Criminalística, que halló manchas de sangre y objetos personales cerca de una sucursal del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Vecinos contaron que escucharon gritos y una fuerte discusión antes del ataque.

“Primero pensamos que era una pelea más, pero después vimos correr a un chico herido”, relató una residente del barrio.

Hipótesis y primeros avances de la investigación

El comisario Simón Juárez, del Departamento de Seguridad Personal, confirmó que las primeras diligencias permitieron establecer que la pelea comenzó en una vivienda cercana, y que a partir de allí se realizó un allanamiento con cuatro demorados y un detenido.

“Por testimonios recolectados, habría varias personas involucradas. La hipótesis es que se trató de un ataque grupal, no de un hecho aislado”, explicó Juárez.

Los investigadores descartaron que el crimen esté vinculado a disputas por venta de drogas o conflictos territoriales, y apuntan a una pelea de origen familiar.

El avance de la División Homicidios permitió determinar que Mauricio Isla tenía una orden de restricción en su contra y que, horas antes del crimen, se había acercado al domicilio de las personas que lo habían denunciado.

“A las 21.30 del sábado hubo un incidente en esa vivienda y fue convocada la Policía. Cuando llegaron los efectivos, Isla ya se había retirado. Sin embargo, regresó cerca de la medianoche y se produjo la riña fatal”, detalló Juárez.

Durante la pelea, los vecinos escucharon gritos que incluían las palabras “violín” y “violador”, y vieron a cuatro hombres y una mujer escapar del lugar tras la agresión.

Una víctima conocida en la comunidad

El joven asesinado era conocido en Centenario por realizar malabares en semáforos y en los accesos al cementerio sobre la ruta 7. En redes sociales, amigos y vecinos expresaron dolor y pedidos de justicia, destacando que era “una persona tranquila” y “muy querida en el barrio Sarmiento”.

“No tenía problemas con nadie. Era un chico humilde, de buen trato con todos”, escribió uno de sus allegados en redes.