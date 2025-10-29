En las últimas horas, la fiscalía de Sarmiento ordenó la detención de un joven de 30 años, identificado como B.E.M., por su presunta vinculación con el asesinato de Simón Segundo Railef, ocurrido el sábado 26 de octubre. La medida se tomó tras una serie de diligencias investigativas que incluyeron allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y rastreos con perros especializados.

Los operativos se realizaron en dos domicilios, uno sobre la calle General Roca, entre Fontana y 20 de Junio, y otro en la intersección de Pellegrini y España. En ambos lugares, los investigadores encontraron elementos que comprometen al principal sospechoso.

Tras los allanamientos, el juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de detención presentado por la fiscalía. En las próximas horas se realizará la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, donde se informará la calificación legal contra el imputado y se solicitarán las medidas procesales correspondientes.

EL BRUTAL ATAQUE

El fatal hecho ocurrió el sábado 25 de octubre, alrededor de las 9:30, cuando Railef ingresó a su vivienda, ubicada en el interior del patio de un complejo de cabañas en la intersección de las calles Pellegrini y General Roca. La víctima fue atacada con un cuchillo dentro de su casa, y las heridas resultaron fatales. Su cuerpo fue hallado la noche del domingo por un amigo que, al no recibir respuesta, miró por una ventana y descubrió la situación, dando aviso inmediato a la policía.

Desde ese momento, un equipo de la fiscalía, liderado por la fiscal Andrea Vázquez y acompañado por la procuradora Luciana Coppini, el abogado Bryan Mac Donald y la licenciada en Criminalística Julieta Bochatey, inició un intenso trabajo de investigación. Se relevó la zona, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad de comercios y viviendas cercanas, y se realizaron rastreos en la vera del río Senguer.

Además, la División Canes de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, junto con el perro adiestrado “Atenas”, de raza bloodhound, participó en el rastreo desde la vivienda de la víctima hasta las últimas calles del barrio Choique-Nilau.

“ATENAS”, UN RASTRO VITAL Y EL MISTERIO DEL RÍO SENGUER

La investigación dio un giro significativo durante la mañana del lunes 27 de octubre, gracias a la llegada de refuerzos clave. La División Canes de Comodoro Rivadavia, con el can “Atenas”, un ejemplar de raza bloodhound adiestrado en la búsqueda de personas, se unió a las tareas de rastreo de huellas. Y el sabueso no tardó en aportar un dato crucial.

“Atenas” se desplazó desde la casa de la víctima, en el complejo de cabañas, hasta las últimas calles del barrio Choique-Nilau. Luego, con su olfato, identificó un rastro en el interior de un inquilinato ubicado sobre la calle España, entre Uruguay y Alberdi. Este hallazgo, al conectar la escena del crimen con un posible refugio del agresor, permitió a la Fiscalía concentrar esfuerzos y disponer una consigna policial en el lugar, mientras se tramitaban las órdenes judiciales correspondientes para avanzar sobre el principal sospechoso.

Pero la búsqueda no se limitó a tierra firme. Durante esa misma jornada, en horas de la tarde, los investigadores rastrillaron la vera del margen izquierdo del río Senguer, en la zona del puente Traverso, donde lograron hallar elementos de interés para la causa que ya fueron enviados a analizar.

Toda esta labor permitió recolectar información sólida que derivó en las órdenes judiciales de allanamiento y la posterior detención del principal sospechoso.

La investigación continúa abierta, y la fiscalía asegura que seguirá trabajando para esclarecer todos los detalles del hecho y avanzar en la causa judicial.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR