Aumentan las estafas en trámites de ciudadanía española en Comodoro: cinco denuncias en una semana

Cada vez más personas que buscan acceder a la ciudadanía española son víctimas de estafadores que se hacen pasar por gestores. Según informó la vicecónsul de España en Comodoro Rivadavia, Bárbara Krausse, la cantidad de casos denunciados ha crecido en las últimas semanas, especialmente debido a la proximidad del vencimiento de la Ley de Nietos, que caduca en octubre de este año.

"En este momento, la ciudadanía española se puede tramitar como nieto, bisnieto o incluso tataranieto si son menores de edad. La ley caduca en octubre de 2025; entonces, como los plazos están bastante justos, la gente cae en la desesperación y busca algunos gestores que aparecen a modo de publicidad en redes sociales", explicó Krausse en contacto con ADNSUR.

De acuerdo con Krausse, al menos una persona por día llega al viceconsulado contando que fue víctima de estos falsos gestores. "En cada atención al público, mínimo una persona aparece contando una estafa. Cuando me empiezan a comentar la documentación que les pidieron, cómo la están gestionando y demás, me doy cuenta de que no coincide con el procedimiento de ciudadanía", afirmó.

¿Cómo es el modus operandi de los estafadores?

El modus operandi de estos estafadores suele ser el mismo: solicitan una seña para, supuestamente, iniciar el trámite y luego dejan de dar respuestas o presentan documentación incorrecta. En muchos casos, los estafados llegan al viceconsulado con papeles que no tienen validez o que ni siquiera son los requeridos para el proceso.

Según Krausse, “pagan una seña, supuestamente comienza el trámite y pasa el tiempo. El gestor no les da respuesta y vienen al viceconsulado con los avances que les prometieron. Ahí me doy cuenta de que se trata de una estafa”.

El problema no solo afecta a Comodoro Rivadavia, sino también a ciudades como Sarmiento, Las Heras y Perito Moreno, donde hay una gran comunidad de descendientes de españoles. La distancia con el viceconsulado hace que muchas personas recurran a estos gestores fraudulentos sin poder corroborar su legitimidad fácilmente.

Aumenta la cantidad de denuncias

El incremento de denuncias es alarmante. "La semana pasada recibí cinco casos. Me pareció un montón. Y a medida que se acerca la fecha de finalización de la ley, está aumentando de forma exponencial", advirtió Krausse.

La desesperación de quienes buscan obtener la ciudadanía, debido a que la ley caduca en poco tiempo, hace que muchos caigan en estafas y pierdan tiempo y dinero.

"Cuando llegan al viceconsulado se dan cuenta de que ya no tienen tiempo para hacer el trámite. La desesperación de la gente cuando llega con este tema es que les corre el reloj. Esperaron dos o tres meses, esto no avanza y no llegan a octubre", agregó.

Uno de los documentos fundamentales para iniciar el trámite es la partida de nacimiento del ancestro español, cuyo proceso de obtención puede demorar entre 45 y 60 días. "Dos meses perdidos es un montón", señaló Krausse, remarcando la gravedad del engaño.

Recomendaciones para evitar estafas

Para evitar caer en manos de estafadores, Krausse recomienda que los interesados consulten siempre a los entes oficiales antes de contratar a un gestor. "Yo recomiendo las consultas a los entes oficiales. En este caso, la gente de acá de la zona debe dirigirse al viceconsulado a través de correo electrónico. Esta semana voy a habilitar un número de WhatsApp y, en cuanto lo tenga, lo voy a difundir", aseguró.

La recomendación clave es que, antes de confiar en un gestor, los solicitantes verifiquen si está habilitado para realizar el trámite y corroboren la información con fuentes oficiales. "Aunque sea para preguntar por un gestor, que se acerquen al viceconsulado. Así podemos advertirles si esa persona es confiable o si deben buscar otra alternativa", concluyó Krausse.

Ante la creciente cantidad de estafas, se espera que la difusión de estos casos ayude a prevenir nuevas víctimas y a que más personas puedan acceder de manera legítima a la ciudadanía española sin perder dinero ni tiempo en engaños.