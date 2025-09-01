La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó este lunes que detrás de los audios registrados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada están “servicios de inteligencia nacionales paralelos” como también “extranjeros”, entre los que mencionó a Rusia y Venezuela.

“Es algo inédito, siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora está operación, que es grabar en la sede del Poder Ejecutivo, es algo que nos pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos”, se quejó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y agregó que debe “trabajar” para “saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia ilegal como grabar una reunión en Casa Rosada a una funcionaria y decirle que le van a ir devolviendo esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie con capítulos”.

En ese marco, Bullrich habló de servicios de inteligencia “paralelos”, no orgánicos a la SIDE, y también “extranjeros”.

“Hace poco habíamos denunciado la injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podía ser parte de la campaña. También veíamos que Venezuela puede influir, porque se está defendiendo con ataques, como lo hizo secuestrando al gendarme (argentino Nahuel) Gallo”, sostuvo.

Luego hizo foco hacia el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Karina Milei y sostuvo que se trata de una señal de “extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA”, en referencia a Pablo Toviggino, y “unos periodistas que más que periodistas son gente que está participando de esta operación”, dijo.

Consultada sobre si la hermana del presidente Javier Milei y presidenta de La Libertad Avanza (LLA) pudo haber sido grabada por un propio integrante del Gobierno, respondió que “es difícil que sea un funcionario; en las reuniones de Gabinete los teléfonos quedan afuera”.

Insistió también con el trasfondo electoral que tendría la situación, al advertir: “No podemos ser ingenuos…todo esto es parte de lo que está pasando en el país. En estos meses nos quieren mover la economía, nos quieren subir el precio del dólar, nos tiran piedras en cada acto, no nos dejan hacer la campaña y ahora nos tiran audios grabados en la propia Casa de Gobierno. Hay un clima de la campaña con incertidumbre, que es lo contrario a lo que necesita el país”.

“Son capaces de armar una operación de principio a fin, yo lo viví con el caso Maldonado, que fueron todas mentiras. El Estado corrupto se resiste a morir. Le pido a los bonaerenses que el domingo nos acompañen para que todo lo logrado no se eche atrás”, cerró, al aludir a las elecciones del domingo próximo.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial ordenó el “cese inmediato” de la difusión de ese material.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR