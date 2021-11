Un accidente ocurrió minutos después de las 10 de la mañana de este martes en inmediaciones del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Un Chevrolet corsa, donde circulaba una familia, impactó contra la mujer policía que manejaba una moto.

Según pudo saber ADNSUR, la agente policial - que presta servicios en la Comisaría Tercera - circulaba por la esquina donde se encuentra el Área Programática Sur cuando fue embestida por un el auto. Debido a que presentaba dolencias en el cuerpo fue trasladada en ambulancia al Hospital.

Lorena, esposa del conductor que iba de acompañante en el Corsa, relató que también viajaban sus dos hijos menores: "Tenía el turno de vacunación de mi hijo. Veníamos despacito. A media cuadra hicimos el guiño y de repente salió la chica, la vimos en el aire. Nosotros veníamos despacito", dijo.

"Vimos cuando dio vuelta y cayó. Me arrime al lado de ella. Lo único que hice es preguntarle como estaba y me decía "me duele", contó. Y agregó que se la llevaron al hospital pero tardaron entre 5 y 10 minutos estando al lado del hospital.