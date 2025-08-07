Los robos en obras de construcción son un blanco frecuente para delincuentes que buscan robar materiales costosos y de fácil reventa. Puertas, ventanas, herramientas y elementos eléctricos suelen ser sustraídos y luego ofrecidos en redes sociales o plataformas digitales de compraventa.

Este tipo de delitos no solo retrasa el avance de los proyectos para una vivienda, sino que también representa una pérdida económica significativa para los propietarios y una creciente preocupación para las autoridades.

De esta manera, los ladrones operan en grupo, con conocimiento del terreno, y aprovechan la baja circulación en las zonas afectadas.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad intensifican los patrullajes y las tareas de investigación. En muchos casos, los delincuentes son sorprendidos in fraganti y detenidos, permitiendo avanzar rápidamente con allanamientos, secuestros de objetos robados y la continuidad de las causas judiciales correspondientes.

Una situación de estas características ocurrió el pasado martes 6 de agosto, alrededor de las 18:40, personal del Departamento de Investigaciones sorprendió a tres hombres de 40, 39 y 19 años en plena acción delictiva, cuando robaban materiales de una obra en construcción en el barrio “28 Viviendas”, en la localidad de Las Heras, Santa Cruz.

De esta manera, los efectivos detuvieron a los delincuentes. En ese marco, secuestraron una puerta de aluminio con cristal, una puerta placa, una ventana de aluminio y un bolso con herramientas, que habrían sido usadas para cometer el delito.

Además, en el lugar, trabajó también personal de Criminalística para levantar evidencia y documentar la escena.

LOS ALLANAMIENTOS Y LA INVESTIGACIÓN

Luego de detener a los hombres, el Juzgado de Instrucción autorizó tres allanamientos en domicilios vinculados a los implicados. Uno de ellos, ubicado en el barrio “82 Viviendas”. En esa vivienda se incautaron llaves térmicas, tomas y puntos eléctricos; una soldadora, un compresor y un taladro de banco; además de un maletín con fichas de póker.

En los otros dos operativos solo secuestraron los teléfonos celulares de los investigados, con excepción de uno de ellos, que no tenía dispositivo al momento del procedimiento.

Cabe recordar que el caso continúa en etapa investigativa bajo la dirección del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, que busca determinar si hay más personas involucradas y si existen conexiones con otros robos similares en la zona.

Los allanamientos y operativos fueron coordinados por el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, con apoyo de la Comisaría de Puerto Deseado.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR