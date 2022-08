Este sábado por la mañana detuvieron a los dos delincuentes que balearon en el rostro a un niño de 12 años el pasado miércoles cuando intentaron robarle la mochila con la que regresaba desde la escuela a su casa de Ciudad Evita, en La Matanza.

Los delincuentes tienen 16 y 17 años, y habían quedado filmados por una cámara de seguridad cuando atacaron a la víctima, quien recordó al declarar en la causa que "lo tocaron de atrás" mientras caminaba y que "fue todo muy rápido".

Por tratarse de menores, ahora la causa quedó en manos del fiscal penal juvenil Emilio Spatafora.

Otra novedad es que Joaquín S. fue operado este viernes en el Hospital Italiano de San Justo. Natalia, la mamá del chico, contó: "Le colocaron una placa de platino, le limpiaron toda la zona porque tenía mucha sangre acumulada. Fue una operación minuciosa que duró como tres horas. Ahora esperamos que evolucione bien, porque sería muy malo que la herida le haya afectado la sensibilidad en la cara".

"Mamá me pegaron un tiro": balearon a un nene de 12 años cuando volvía de la escuela

El nene realizó una breve declaración judicial sobre la situación en la que fue atacado por los dos ladrones en avenida Perón al 1500, a pocas cuadras de su casa y de la escuela a la asiste, en Ciudad Evita.

"Declaró que venía caminando, lo tocaron de atrás y enseguida sintió el disparo. Fue todo muy rápido. Encima venía con los auriculares puestos. No llegó a escuchar nada", confirmó una fuente judicial.

Los agresores quedaron filmados, iban a pie y a cara descubierta. Uno solo llevaba un arma. Y el proyectil no se había encontrado en la escena porque atravesó el rostro del chico. "Lo increparon por atrás, como para sacarle la mochila y cuando uno de ellos saca el arma, pareciera que se le escapa el disparo", afirmó la fuente.

"Pudimos entablar conversaciones en todo momento con él. Siempre estuvo lúcido. Ahora está bien, aunque tiene altibajos emocionales. Es lógico de alguien tan chico que atravesó por una situación así", contó Natalia.

Declaró el nene de 12 años baleado en el rostro: hay pruebas para encontrar a los autores

"Estamos poniendo mucha fuerza. Tenemos las mayores esperanzas de que salga todo bien para que mi hijo no tenga secuelas y luego pueda tener una recuperación normal. Lo que más queremos es que vuelva a la vida que él llevaba", destalló la madre del chico herido.

El hecho se registró cerca de las 18 del pasado miércoles cuando el niño de 12 años caminaba con su mochila de regreso a su casa, a tres cuadras del colegio, hasta que fue interceptado por dos delincuentes.

En ese momento, los asaltantes dispararon contra el niño, que fue asistido por una comerciante y otra vecina, y trasladado al Hospital Balestrini en una patrulla, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, aunque se indicó que en ningún momento corrió riesgo su vida.

Tragedia en la ruta: un grupo de amigas volvía de un viaje, volcaron y dos murieron

​"Es pura maldad, no puedo entender, le pegan un tiro. Sentí que mi mundo se partió, mi corazón está partido, si bien no me quitaron la vida de mi hijo, nos truncaron los proyectos, es como que ya nada tiene sentido", agregó Natalia.

Al respecto, Jéssica, la comerciante de la zona que asistió al niño tras el ataque, recordó también entre lágrimas que lo contuvo hasta que la policía lo llevó al hospital, y denunció que nunca llegó la ambulancia que pidieron.

"Escuché el disparo, estaba en el fondo y cuando me asomo veo que le sangra el ojo, que se apoya contra la pared y empieza a largar sangre por la boca. Crucé corriendo y busqué el orificio que tenía para cubrirlo. Lo senté, le dije que se quede tranquilo y me hablara. Me decía que ya no sentía su cara. Pensé que se me iba a morir en las manos, se estaba desangrando", recordó la mujer que trabaja en una pollería del barrio.

Un hombre irá a juicio por estar acusado de abusar sexualmente de una nena de 13 años en Chubut

Con información de Clarín