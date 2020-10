ESQUEL (ADNSUR) - Un hombre de Esquel fue estafado por dos personas con la venta de una bicicleta por redes sociales.

El jefe de la Brigada de Investigaciones, Pablo Carrizo, relató cómo lograron desmantelar en conjunto con personal de investigaciones de Trelew a los estafadores.

“Un vecino de Esquel ve la publicación de una bici a 80 mil pesos, se muestra interesado por esa venta y se contacta con el perfil falso en redes sociales. La conversación continúa por WhatsApp. El estafador le da las características de la bicicleta, coordinan el depósito de 50 mil y el restante de 30 mil en cuotas. Le dice que vaya al Pago Fácil y haga un depósito a nombre de Micaela Bárbara Sisterna. Luego le envían un comprobante falso. Obviamente, la bicicleta no llega nunca y le cortan el teléfono”, detalló.

Según detalló EQS Notas, el vecino a la tarde vio en redes sociales la advertencia de que esa bici era de un perfil trucho, por lo que hizo la denuncia en la comisaría segunda de Esquel.

Tomó intervención la Brigada y comenzaron a rastrear la operación y cómo la mujer lo retira en el Pago Fácil del Carrefour de Trelew.

La policía se mostró interesada en la misma bicicleta y le siguió el juego al estafador. Intervino el Ministerio Público Fiscal, con el Dr. Ezequiel Forti en el procedimiento del depósito y entendió que se da nuevamente la estafa por lo que el juez Penal Rolón autorizó la detención de la mujer en el momento en que se acerca a retirar el dinero en el mismo lugar.

Luego se realizaron dos allanamientos: uno en l acasa de la mujer en el barrio INTA de Trelew, ubicada en calle Pascual Daleoso al 4000, donde se secuestró un CPU, una notebook Apple, la suma de $21.900, cinco chips de teléfono, cuatro tarjetas micro SD y dos tarjetas de memoria.

El otro procedimiento ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial Nº1, donde se identificó a la persona que iniciaba la estafa y mantenía el contacto con las víctimas.

Carrizo advirtió que “el dinero no se recuperó en su totalidad, pero sí se advierte que en los módulos nuevos del Instituto Penitenciario no hay mecanismos de control para estos alojados que manejan redes y celulares. El celular utilizado por esta persona no se halló. Se trata de un hombre que hoy puede seguir estafando, así que pedimos que la comunidad esté atenta”, dijo.