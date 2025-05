En las últimas horas, se conoció un grave hecho que ocurrió en Chubut. Apuñalaron a un joven de 24 años en una casa de Trelew y generó misterio al tratarse de una vivienda que fue allanada en medio de la investigación por la desaparición de Emanuel Centeno. Cabe recordar que el joven de 28 años, desapareció el pasado 20 de abril y a poco de cumplirse un mes no hay resultados positivos.

En este marco, el pasado viernes 16 de mayo por la mañana, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, dependiente de la Policía del Chubut, llevó adelante doce allanamientos, en el marco de la causa que investiga el paradero de Emanuel Centeno.

Los operativos, realizados en la zona del Valle, incluyeron una requisa en el domicilio ubicado en Gaiman, en el que el joven de 28 años residía junto a su abuela hasta el momento de su desaparición.

Giro en la causa por la desaparición de Emanuel Centeno: investigan a su entorno y allanan la casa de su hermano

Durante los procedimientos, los agentes incautaron prendas de vestir con manchas presuntamente hemáticas, y otros elementos de interés para la investigación.

En tanto, durante la tarde, se conoció un hecho de violencia que generó misterio. Cerca de las 15 horas, apareció un hombre encapuchado y apuñaló a un joven de 24 que se encontraba con amigos. Luego del inesperado y sorpresivo ataque escapó. En el lugar se habría encontrado una gorra que pertenecería al joven desaparecido.

El hecho generó preocupación, debido a que ocurrió en una de las viviendas que había formado parte de los operativos de allanamientos durante esa jornada. De esta manera, pudo ser trasladado al Hospital Zonal de Trelew y quedó internado, tras las heridas recibidas.

Desaparición de Emanuel Centeno: allanaron la casa de un familiar y encontraron ropa con manchas de sangre

En los días previos a los allanamientos, el Gobierno de Chubut intensificó los operativos para dar con el paradero de Emanuel Centeno, incluyendo recorridas en las márgenes del Río Chubut, la utilización de embarcaciones, drones, y móviles, motos y cuatriciclos para la búsqueda terrestre.

A través del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía provincial, también se emplearon gomones, en el marco de un operativo que incluyó a más de una veintena de agentes, incluyendo bomberos, personal de a pie, en motocicletas y cuatriciclos para inspeccionar de manera exhaustiva los márgenes de la ribera.

A estas tareas, se sumó la utilización de recursos tecnológicos especializados en este tipo de situaciones con el sobrevuelo de drones, incluyendo dos vehículos pertenecientes a Defensa Civil de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dos embarcaciones, dos móviles de Bomberos Voluntarios, un patrullero de la comisaría local y otros dos móviles de la División Búsqueda de Personas.

EL DATO Y LA BUSQUEDA EN COMODORO

A principios de mayo y en medio de la desesperada búsqueda de Emanuel Centeno, hubo un dato brindado por un camionero y una empleada de una estación de servicios que indicaban haber visto al joven en la ciudad petrolera, a 388 km de su localidad natal. De esta forma, comenzó un operativo por parte de la La División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicitó colaboración a la comunidad local. Sin embargo, no se pudo comprobar que fuera él.

Así lo determinó el segundo jefe de la División de Investigaciones Policiales (DIP), Pablo Lobos. “No podemos determinar que sea la misma persona, lamentablemente, porque si bien tenemos imágenes de la estación, no se le ve claramente el rostro”, dijo sobre una persona que sí lograron visualizar en las imágenes. Y por eso, aclaró: “Entonces, para no generar una falsa expectativa, no podemos salir a decir que sea la misma persona”, afirmó en diálogo con Buen Día Comodoro.

En continuidad, precisó que se pudo relevar cámaras del centro de monitoreo, de la barriada y de la estación de servicio, por lo que “todo se está analizando”; sin embargo, explicó que se trata de un trabajo intenso porque son varios días y varias horas las que se están analizando.

“Vemos una persona que reuniría las características, pero no podemos asegurar que sea él. Así que tenemos que seguir trabajando para asegurar eso”, agregó.

Con información de ABC diario, redactada y editada por un periodista de ADNSUR