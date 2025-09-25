Este jueves por la mañana, personal policial de Puerto Deseado fue alertado acerca de un violento hecho ocurrido en la vía pública que terminó con un herido de gravedad.

Según detallaron fuentes policiales, el suceso ocurrió cerca de las 09.00 horas sobre la calle Lago Argentino, entre Río Gallegos y Las Heras de la mencionada localidad santacruceña.

En este sentido y de acuerdo con los primeros datos recopilados, dos personas mantuvieron una discusión que desembocó en un episodio violento cuando uno de ellos atacó al otro con un arma blanca.

La víctima, un joven cuya identidad permanece resguardada por razones de seguridad, fue asistida rápidamente por los efectivos presentes y trasladada de urgencia al hospital local para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han suministrado detalles sobre la gravedad de las lesiones, y se mantiene la reserva para no entorpecer el proceso judicial y la atención médica, detalló Diario Nuevo Día.

Por su parte, el agresor fue reducido y detenido en el lugar por la policía, quedando aprehendido mientras se llevan adelante las actuaciones judiciales correspondientes. Las fuerzas de seguridad realizan tareas de investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta discusión y agresión, incluyendo la posible presencia de testigos y el análisis de cámaras de seguridad en la zona.

En paralelo, se busca establecer si el ataque respondió a una disputa personal previa o a otros motivos, y si hubo intervención de terceros en la pelea. Por ahora, la causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y posibles medidas de prevención futuras.

