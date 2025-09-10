Un joven fue detenido por protagonizar un violento ataque a un cajero automático en una sucursal del Banco Macro, en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, luego de que no pudiera entregarle efectivo. La desmedida reacción quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió el pasado martes, alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de la avenida Uruguay y la calle Noruega, cuando el acusado ingresó a la entidad bancaria y permaneció unos minutos dentro, aparentemente intentando realizar una extracción.

Sin embargo, al no obtener el dinero, comenzó a reaccionar de manera violenta. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el joven tomó una piedra de gran tamaño y la utilizó para golpear con fuerza el cajero, ocasionando importantes destrozos en la máquina.

La policía fue alertada inmediatamente y se trasladó a la zona. Finalmente, poco después de las 7 y tras un operativo cerrojo con clarificación del sistema de videovigilancia, los efectivos lograron detener al acusado cuando intentaba escapar.

El violento sujeto fue identificado como Lucas T., de 26 años, quien utilizó un polémico argumento cuando fue consultado por los motivos por los que atacó el aparato: respondió que lo hizo porque no le entregó dinero, según publica TN.

Fue trasladado a la Comisaría Tercera UR-I, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. También fueron secuestradas varias piedras, las cuales habría utilizado para llevar adelante el ataque.

Cajeros automáticos: cuánto efectivo se puede retirar por día y cómo ampliar el límite

El efectivo sigue siendo un recurso central en la economía argentina, más allá de la expansión del uso de tarjetas y billeteras virtuales. Muchos consumos cotidianos y operaciones aún dependen de contar con billetes en mano, especialmente en aquellos casos donde se aplican descuentos, promociones o no existe otra alternativa de pago digital.

Por eso, conocer los límites de extracción de dinero en los cajeros automáticos se vuelve fundamental para organizar las finanzas personales.

Los topes para sacar efectivo no son iguales para todos los clientes. Cada banco determina un monto máximo, que depende del tipo de cuenta, el nivel de tarjeta de débito y si la operación se realiza en un cajero propio o en redes compartidas como Banelco y Link. Además, algunas entidades permiten ampliar esos límites mediante la aplicación oficial, homebanking o billeteras digitales asociadas.

Aunque los cajeros automáticos son la vía más utilizada, existen alternativas como el servicio de Extra Cash, que habilita extracciones en supermercados, farmacias o cadenas de pago como Pago Fácil y Rapipago . Sin embargo, la disponibilidad de dinero suele estar sujeta al comercio y el monto máximo es mucho menor al de un cajero. En cambio, las terminales bancarias funcionan las 24 horas y todos los días del año, lo que les otorga una ventaja operativa clave.

A partir de septiembre de este año, los bancos ajustaron nuevamente sus límites diarios. El Banco Nación establece un tope general de $150.000 por día, aunque es posible ampliarlo hasta $500.000 gestionando el cambio desde la app BNA+ o el homebanking .

El Banco Galicia, por su parte, permite retiros de hasta $4.400.000 diarios sumando cajeros y terminales de autoservicio en sus sucursales. Con Token Galicia, el límite es $999.000 , mientras que con un código generado en la app se pueden extraer hasta $250.000 . En cajeros de otras redes, el máximo baja a $60.000 .

En el caso del Banco Santander, los clientes con cuentas SuperCuenta, Infinity e Infinity Gold tienen habilitado un retiro de hasta $750.000 diarios con tarjeta de débito. Si se utiliza la modalidad sin tarjeta, el tope es de $300.000. Para clientes Platinum y Black, el límite asciende a $1.200.000, mientras que en el caso de empresas y pymes, puede alcanzar los $3.000.000 por día.

El Banco Macro habilita extracciones sin tarjeta de hasta $120.000 diarios en cajeros propios, con órdenes de hasta $30.000 cada una . En redes externas como Banelco o Link, el tope se reduce a $60.000 diarios . La operación puede repetirse hasta cinco veces en un mismo día y las órdenes generadas tienen una validez de siete días.

Por su parte, el ICBC establece un límite de extracción en cajeros de Red Banelco de hasta $550.000 diarios, aunque algunos clientes tienen un tope de $400.000 según su categoría. En cajeros de otros bancos dentro de la misma red, la cifra baja a $60.000 .

