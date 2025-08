Una violenta pelea entre dos hombres en la ciudad de Trelew terminó con uno de ellos gravemente herido. La víctima, de 60 años, sufrió una profunda lesión con un machete y, como resultado, debieron amputarle una mano. Sin embargo, su cuadro sigue siendo preocupante a raíz de una infección y se teme una nueva imputación.

El hecho ocurrió el viernes 1 de agosto en la intersección de las calles Edwin Roberts y Colombia. La víctima, según se pudo establecer, circulaba en una camioneta Ford F100 junto a su hijo cuando se cruzaron con un repartidor en moto, con quien mantenían un conflicto previo. Lejos de evitar el enfrentamiento, ambos comenzaron a pelear a golpes, hasta que el motociclista sacó un machete y atacó al conductor.

La víctima fue trasladada en delicado estado de salud al hospital Zonal de Trelew, donde permanece en delicado estado de salud. El martes, tras más de 72 horas internado, se confirmó desde el centro médico que el hombre perdió la mano y que se encontraba en coma inducido.

Adiós a Norma Mazquiarán, referente del turismo rural en Chubut

LA AUDIENCIA CONTRA EL DETENIDO

El domingo 3 de agosto, se llevó a cabo la audiencia de control de detención contra el repartidor, donde se exhibieron imágenes fílmicas recolectadas por la Policía para dicha investigación.

En tanto, este martes se realizó otra jornada donde el agresor pidió disculpas por el hecho. “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto (amputación), solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar”, lanzó.

Ke Personajes reprogramó su show en Comodoro: cuándo será y cuál es el precio de las entradas

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación mientras la familia del hombre herido reclama justicia.

UNA INFECCIÓN QUE COMPLICA SU CUADRO

Los profesionales de la salud detectaron una infección en la zona afectada y decidieron amputarle la mano. La hija de la víctima confirmó la cirugía ante los medios. Mientras tanto, la esposa del paciente advirtió que, si la infección continúa, los médicos deberán amputar parte del brazo, según publica Canal 12.

Según se pudo establecer, el agresor se enfrentó con la víctima, y su hijo se enfrentaron a golpes en plena calle. Durante la pelea, el repartidor sacó un machete y atacó al conductor de la camioneta, quien sufrió una grave herida en el brazo derecho. Los médicos trasladaron al herido al hospital local, donde lo indujeron a coma por la gravedad de las lesiones.