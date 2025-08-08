El miércoles por la mañana, uno de los dueños del Frigorífico Dicasur, en la localidad de Trevelin, fue víctima de un violento ataque en el establecimiento comercial por parte de dos hombres. Allí, estos hombres le reclamaron el pago de una deuda comercial.

En la oficina de la víctima, Daniel Massini habría exhibido un arma de fuego calibre 9 mm y, junto a Mariano Massini, lo habrían amenazado con matarlo a él y a su familia.

De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que le provocó traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos y desplazamiento, lesión que requiere cirugía.

Los hombres, antes de escapar, se robaron dos teléfonos celulares iPhone y una suma de dinero.

Tras un operativo cerrojo, cerca de las 11:40, personal del Puesto 627, ubicado sobre Ruta 259, y Mini comando AURE, interceptaron a la camioneta en la que viajaban los dos atacantes. Debajo del asiento delantero del vehículo hallaron una pistola. La víctima del robo los reconoció como sus agresores.

LA AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN

Este viernes por la mañana, se llevó a cabo la audiencia en las finales judiciales de Esquel, el control de detención contra los dos detenidos.

El juez penal José Luis Ennis dispuso prisión preventiva por 60 días para Daniel Ernesto Massini y prohibición de acercamiento a la víctima, en un radio de 200 metros, para Mariano Raúl Massini, quien además deberá constituir domicilio en Esquel, según publica EQSNotas.

La víctima, Rafael Nataine, propietario de la firma Dicasur, estuvo presente en la audiencia junto a su abogado patrocinante, el Dr. Venancio.

La Fiscalía pidió la imputación a Mariano Massini por el delito de extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves en carácter de autor, mientras que a Daniel Massini se le atribuye extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves y robo calificado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

La investigación continuará con la realización de pericias y toma de testimonios en los próximos días, mientras rigen las medidas impuestas por el juez.

CUÁL ES LA PENA PARA ESTE TIPO DE DELITOS

Según el Código Penal Argentino (ley 11.179 y sus modificaciones):

Extorsión en grado de tentativa: La extorsión está tipificada en el artículo 168 del Código Penal y la tentativa en el artículo 42. La extorsión tiene una pena de 3 a 10 años de prisión, y si es tentativa, se aplica la mitad inferior de la pena o la que establezca el juez según la gravedad. Lesiones graves: Las lesiones graves, según el artículo 92, tienen una pena de 1 a 6 años de prisión. Robo calificado por uso de arma de fuego: El robo calificado por el uso de armas está previsto en el artículo 166, con una pena de 6 a 15 años de prisión.

Concurso real (art. 55 del Código Penal)

Cuando se cometen varios delitos, las penas se suman. Por lo tanto, la pena total será la suma de las penas correspondientes a cada delito.

Estimación aproximada para el caso:

Extorsión en tentativa: por ejemplo, 3 años (parte inferior)

Lesiones graves: hasta 6 años

Robo calificado con arma: hasta 15 años

Sumando, el juez podría imponer una pena total que supere los 20 años de prisión, dependiendo de la valoración del caso, antecedentes y atenuantes o agravantes.