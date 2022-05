Atacó la casa de su expareja, rompió la ventana de una piña y escapó: "me la mande, exploté"

Este domingo, cerca de las 18 horas, personal policial de la Seccional tercera recibió el llamado de una mujer quien señaló que su expareja había provocado daños en su vivienda, mientras la insultaba.

Al arribar al lugar, la víctima sostuvo que el hombre se había escapado por calle Dalle Mura. Finalmente, la policía logró interceptarlo a pocas cuadras de la zona, frente a la dependencia de la seccional.

Rápidamente notaron que el agresor poseía su mano derecha lesionada con cortes en sus dedos, y un sangrado debido a los golpes contra el vidrio.

Según pudo averiguar ADNSUR, el mismo señaló: "me la mande, exploté, fui a buscar a mi hija y la hija de p... de mi exmujer no me la dio. Le rompí un vidrio, pero les juro que no le pegué", comentó en su relato a los agentes.

De esta manera, el sujeto quedó detenido y la expareja radicó la denuncia en la comisaria de la mujer de zona sur, detallando que él la habría insultado y quería llevarse a la fuerza a su hija menor que tienen en común, sin un acuerdo entre ambos.