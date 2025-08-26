Las soluciones alternativas al conflicto penal son herramientas previstas por la ley para resolver ciertos casos sin llegar a juicio, siempre que haya acuerdo entre las partes y el hecho no implique delitos graves. En muchos casos permiten que la persona imputada repare el daño causado a través de trabajos comunitarios u otras formas de compensación.

Este tipo de medidas se aplica cuando el delito admite una salida negociada y la víctima está dispuesta a aceptar una reparación. Además de aliviar la carga del sistema judicial, suelen contribuir a la pacificación social y a evitar que personas sin antecedentes ingresen al sistema penitenciario.

En Rawson, un caso de lesiones y daños fue resuelto por esta vía: la imputada realizará tareas comunitarias como forma de reparación. La medida fue homologada por la jueza de garantías y, si cumple con las condiciones, será sobreseída.

Este martes 26 de agosto por la mañana, en la Oficina Judicial de Rawson, se llevó adelante una audiencia en la que las partes acordaron la aplicación de la figura legal de “solución alternativa al conflicto” en el marco de una causa por lesiones y daños. La mujer imputada, identificada como V.O., ofreció como forma de reparación realizar 40 horas de limpieza en el Centro Comunitario del barrio Gregorio Mayo, donde reside.

La propuesta fue aceptada por la víctima del hecho, quien no pudo estar presente por razones personales, pero dio su consentimiento a través de la fiscalía. Ambas partes, representadas por la Defensa Pública y el Ministerio Público Fiscal, consideraron que se cumplían los requisitos para aplicar esta medida.

La jueza de garantías Eve Ponce homolog�� el acuerdo y ordenó a la Oficina Judicial realizar el seguimiento del cumplimiento. Si la imputada completa las tareas en el plazo de dos meses, la causa se cerrará con sobreseimiento, es decir, sin juicio ni condena.

UNA AUDIENCIA SUSPENDIDA POR AUSENCIA

En la misma jornada estaba prevista otra audiencia preliminar en una causa contra un imputado con antecedentes en Trelew, pero fue suspendida debido a su injustificada ausencia. La jueza Eve Ponce resolvió reprogramar la audiencia dentro de las próximas dos semanas y ordenó realizar una compulsa para asegurar su localización.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR