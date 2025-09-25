El triple crimen de Florencio Varela sigue sumando episodios que estremecen a la sociedad bonaerense.

Ahora, la familia de una de las víctimas recibió una amenaza directa y violenta: la casa donde vivían fue baleada, en un ataque que encendió las alarmas y puso en jaque la seguridad de quienes aún lloran a sus seres queridos.

ATACARON A BALAZOS LA CASA DE LA FAMILIA DE LARA

El pasado miércoles por la tarde, un motociclista disparó contra la casa de la familia de Lara Morena Gutiérrez, una adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verri y Brenda del Castillo en el triple homicidio ocurrido recientemente. El motociclista efectuó varios tiros desde la calle, provocando un enorme susto en los familiares.

La conmoción no pudo ser mayor, ya que la familia todavía está intentando asimilar la pérdida de la joven Lara y la brutalidad del crimen. La madre de la víctima, con otros cinco hijos a su cargo, decidió dejar una protesta en reclamo de justicia para acudir a la comisaría y hacer la denuncia formal, evidenciando el temor de que la violencia vuelva a afectar a sus seres queridos.

El hecho fue denunciado ante una sede policial de La Tablada, en La Matanza, donde la madre y la tía de Lara dejaron constancia del ataque y solicitaron protección. Ambas manifestaron sentir que la integridad física de la familia está en serio peligro.

La noticia de la balacera salió a la luz porque la hermana de Lara difundió el ataque a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una emotiva declaración que refleja la desesperación y el dolor de quienes no solo perdieron a una hija, sino que ahora enfrentan una escalada de violencia que complica aún más su situación.

Este episodio pone en evidencia la gravedad del escenario en torno al triple crimen y el nivel de implicancias que puede tener para las familias involucradas, que deben lidiar no solo con la pérdida sino también con el temor a represalias.

CUATRO DETENIDOS: ¿CÓMO SIGUE LA CAUSA?

En cuanto a la investigación, se registraron avances importantes con la detención de cuatro personas, dos parejas, una argentina y otra de nacionalidad peruana, quienes permanecen bajo la órbita judicial acusadas de homicidio agravado.

Los primeros arrestos se dieron en la casa donde se cometió el crimen, donde un hombre y una mujer fueron sorprendidos intentando limpiar la escena, lo que sumó un nuevo indicio en la causa. Más tarde, la pareja peruana, supuestamente propietaria de la vivienda, fue capturada en un hotel alojamiento cercano al lugar de los hechos.

Una de las hipótesis más sólidas señala que uno de los detenidos tendría vínculos con la Villa 1-11-14, lo cual podría ampliar el entramado criminal detrás del triple asesinato. Las autoridades investigan si estos sujetos actuaron como encubridores y si existen otros responsables todavía en libertad.

Este jueves por la mañana está previsto que los cuatro imputados sean indagados en los tribunales de Laferrere, donde deberán responder por los cargos y aportar sus versiones ante la Justicia. La fiscalía y la policía continúan con las diligencias para esclarecer qué motivó el crimen y quiénes participaron directa o indirectamente.