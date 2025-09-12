En la tarde del pasado jueves 11 de septiembre se registró un episodio de extrema violencia en Puerto Deseado, que tiene en alerta a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz.

Un agente de la División de Investigaciones, mientras se encontraba acompañado de un ciudadano, fue víctima de un ataque a balazos perpetrado por hombres que se desplazaban en un vehículo particular. La gravedad del incidente derivó en un operativo policial inmediato y en el involucramiento de la justicia juvenil.

EL VIOLENTO ATAQUE A UN POLICÍA EN PUERTO DESEADO

Según los informes oficiales, el ataque ocurrió aproximadamente en horas cercanas a las 17:00 en el área conocida como polígono de tiro de la Ruta Sin Fin, una zona frecuentada por personal policial para prácticas y entrenamientos.

El funcionario estaba junto a un civil cuando desde un Volkswagen Bora negro se dispararon varias veces contra ellos. Las víctimas, para evitar resultar alcanzadas, lograron resguardarse rápidamente dentro de un automóvil particular estacionado en el lugar, detalló el Diario Nuevo Día.

Inmediatamente, el efectivo policial alertó a sus pares a través de la línea de emergencia y solicitó apoyo. El ataque generó gran conmoción por tratarse de un episodio dirigido contra un miembro activo de la fuerza, lo que motivó una rápida movilización para localizar a los agresores.

Iniciado el alerta, la División Comisaría de Puerto Deseado junto a la División de Investigaciones (DDI) de la ciudad desplegaron un operativo conjunto con la premisa de hallar y detener a los responsables. Tras tareas de inteligencia y seguimiento, lograron asociar el vehículo Volkswagen Bora negro utilizado para la agresión con una vivienda ubicada en calle Río Gallegos al 1600. Bajo supervisión judicial, autoridades policiales establecieron un perímetro de seguridad y custodia en el domicilio.

Durante la investigación, las fuerzas lograron identificar a dos individuos presuntamente vinculados con la autoría del ataque, iniciando entonces gestiones para su captura y traslado a un lugar seguro mientras se profundizaba la pesquisa.

Alrededor de las 18:10 del mismo día, el personal policial logró interceptar y detener a los sospechosos en las inmediaciones de calle 28 de Noviembre, en la intersección con Puerto Argentino y Teniente Estévez. Ambos jóvenes fueron arrestados sin incidentes y trasladados a la sede policial local para ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado, que quedó a cargo del expediente.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen abierta la causa y continúan con las diligencias procesales correspondientes para esclarecer todas las circunstancias del violento hecho. Se espera que en las próximas horas se concreten indagatorias y medidas de prueba que permitan avanzar hacia el esclarecimiento total y la identificación de eventuales otros responsables o motivos detrás de esta agresión.