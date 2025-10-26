El rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs, de 55 años, volvió a ser protagonista de un episodio estremecedor. Según reveló su amigo Charlucci Finney al Daily Mail, el artista fue víctima de un intento de asesinato dentro de su celda en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde cumple una condena federal.

De acuerdo con el relato, Diddy despertó con un cuchillo presionado contra la garganta, a segundos de perder la vida. “Despertó con una cuchilla casera sobre su cuello. Si el tipo hubiera querido lastimarlo, lo habría hecho. Bastaba un solo movimiento”, afirmó Finney, quien calificó el ataque como “tan rápido como aterrador”.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Aunque las autoridades del penal no confirmaron oficialmente el hecho, fuentes citadas por TMZ aseguraron que el episodio sí ocurrió y que un guardia logró intervenir a tiempo. El agresor, cuya identidad no trascendió, fue inmediatamente trasladado a confinamiento solitario, mientras que Diddy solo sufrió heridas leves que fueron atendidas por el personal médico del establecimiento.

Durante la audiencia de sentencia, el abogado del músico, Brian Steel, mencionó por primera vez el ataque y destacó que la rápida acción del guardia “evitó un desenlace fatal”. Actualmente, Diddy permanece bajo vigilancia especial, con monitoreo constante las 24 horas, mientras su equipo legal solicitó una revisión urgente de las medidas de seguridad, alegando que su vida “corre un riesgo real”.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

El intérprete de I’ll Be Missing You fue condenado en julio a 50 meses de prisión federal tras declararse culpable de violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución. Aunque fue absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, el tribunal lo responsabilizó por liderar una red de explotación bajo la fachada de sus empresas de entretenimiento y moda.

Durante el juicio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó pruebas contundentes: transferencias bancarias, grabaciones y testimonios de víctimas, entre ellas la exmodelo Cassie Ventura, quien lo acusó de abuso físico y psicológico.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

Antes de escuchar su sentencia, Diddy pidió disculpas públicas y aseguró estar “profundamente arrepentido” y buscando “tratamiento y redención”. Su defensa, liderada por la abogada Alexandra A. E. Shapiro, presentó el pasado 20 de octubre una apelación para lograr una reducción de la condena o la libertad condicional del artista.

El intento de asesinato dentro del penal reaviva las alarmas sobre su seguridad y plantea interrogantes sobre el control dentro del sistema penitenciario federal estadounidense.