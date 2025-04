Un curioso episodio se registró este martes en Comodoro, cuando un reconocido vecinalista que había asistido a la conferencia de prensa convocada por la CGT Saúl Ubaldini, fue atacado a golpes en la calle por una persona que lo acusó de haberlo agredido.

Todo sucedió en la calle 13 de Diciembre, entre Rivadavia y Ameghino, frente a la sede local de la Confederación General del Trabajo. En un video registrado por las cámaras de AZM TV, se ve cómo un hombre golpea a Mauricio Flores, ex presidente de la Asociación Vecinal de barrio Pueyrredón.

Cuando lograron separarlos, ambos dieron su versión de lo ocurrido. “El fin de semana me tiró el auto encima, con otro patotero, y me pegó una piña en el parabrisas. Se bajó con otra persona a patotearme. Están los videos, tengo filmado a tu amigo, tengo todo”, aseguró el vecino que fue directamente a golpear a Flores al verlo en la puerta de la CGT.

Como presunta evidencia de lo ocurrido, el agresor presentó una denuncia formulada en la comisaría 4°, afirmó tener imágenes que respaldan su relato y mostró los daños provocados en su auto. “Él anda en la calle patoteando a la gente. Eso no se hace”, agregó.

Por su parte, el vecinalista negó haber agredido previamente a la persona que lo golpeó. “Ustedes vieron cómo me agredió. Desconozco el hecho. No conozco a esta persona. Simplemente vine a la reunión, yo no lo ataqué en ningún momento”, afirmó mientras se reponía de los golpes, sentado dentro de su auto.

Consultado sobre si realizaría una denuncia contra el agresor, sostuvo: “Puede ser que me acerque a la commisaría pero nada más”.