Este martes por la mañana, pasadas las 08:15, se registró un hecho de violencia en Comodoro Rivadavia que conmocionó a la ciudad. Hay 9 personas detenidas.

De acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, se registraron disparos contra la oficina judicial ubicada sobre la avenida Portugal , en un conflicto protagonizados por integrantes de dos familias conflictivas de la ciudad, identificadas como Vera y Nieves.

Según informaron fuentes policiales, al menos siete personas fueron detenidas en relación con el ataque, ocurrido cuando los empleados apenas comenzaban su jornada laboral. Los agresores arribaron en una camioneta Toyota utilitaria, desde donde efectuaron los disparos que dañaron un vehículo estacionado y pusieron en riesgo la seguridad en la zona.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

TIROS, PERSECUCIÓN Y DISPAROS EN COMODORO

El policía que se encontraba de guardia en la oficina judicial dio aviso inmediato al resto de la fuerza local tras escuchar los disparos y detectar el impacto en un automóvil. Los atacantes huyeron rápidamente, desencadenando una persecución policial que finalizó con la captura de seis hombres y una mujer en calle Mitre, al costado de la escuela Pelito Moreno, en pleno casco céntrico.

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, destacó la rápida respuesta policial y el accionar profesional de los agentes y personal de Protección Ciudadana: "Más allá de que sea un daño, es un hecho gravísimo lo que está pasando. Vamos a pedir a la justicia que actúe con todo el rigor que merece la situación", aseguró.

Quién es Francisco Barrios Vlk, el comodorense que quedó entre los 7 mejores del mundo en el Mr. Olympia

Respecto a las personas detenidas, detalló: “Se logró hacer descender a los siete ocupantes del vehículo, entre ellos una mujer. Se realizó un palpado superficial y fueron trasladados a la dependencia. Se secuestró un revólver y dos armas de grueso calibre”.

En el procedimiento, se secuestró un arma de fuego que será analizada por la Brigada de Criminalística, que permanece trabajando en el lugar junto con la Policía para esclarecer los motivos del ataque y garantizar la seguridad en la zona.

Ni Chile ni Bolivia: el destino que eligen los argentinos para comprar tecnología hasta 60% más barato

Las autoridades confirmaron que continúan con las investigaciones para determinar con precisión el móvil del tiroteo y la eventual vinculación de los detenidos con otras causas.

Cocha indicó además que “no hay personas heridas en el lugar, solo daños materiales producto de los disparos”.

Sobre la investigación, aclaró: “No tengo todavía la identidad completa de los detenidos ni la propiedad del vehículo; esto está en materia de investigación. Hay que determinar los motivos y a qué grupo pertenecen estas personas”.

Dolor y conmoción en Comodoro: murió Pablo Ríos, reconocido médico del Hospital Regional

Finalmente, valoró la acción policial y la intervención de Protección Ciudadana, subrayando que la actuación tuvo “la profesionalidad que debe tener un policía en el ejercicio de su trabajo”.

La familia Nieves, un legado de violencia en Comodoro: asesinatos, robos y más de 100 denuncias

La familia Nieves se transformó con el correr de los años en un símbolo de violencia y conflicto en Comodoro Rivadavia, con un historial delictivo que supera más de un centenar de denuncias registradas a partir de 2013, además de una serie de homicidios y tiroteos que terminaron dividiendo a los miembros.

Este viernes por la mañana, el nombre de la familia volvió a resonar a raíz de la muerte de un integrante y no se descarta que pueda tratarse de un posible ajuste de cuentas.

La historia de los Nieves comienza a forjarse a principios de los años 2000, cuando se establecieron en el barrio Isidro Quiroga, a escasos metros de la Seccional Quinta.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

Desde su llegada, su comportamiento provocador y desafiante los llevó a enfrentamientos con otros grupos familiares. A medida que sus problemas crecieron, también lo hizo su movilidad dentro de Comodoro Rivadavia, mudándose constantemente para escapar de las consecuencias de sus acciones.

Desde el inicio, la familia se involucró en una serie de delitos que incluyen usurpaciones, amenazas con armas de fuego, lesiones y homicidios. Su modus operandi se caracterizó por la usurpación de viviendas, donde amenazan a los propietarios para que desalojen.

La cercanía con una comisaría ni siquiera les impidió continuar con sus actividades delictivas, ya que sus enfrentamientos con otros grupos violentos los obligaron a reubicarse en diferentes sectores de la ciudad.

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

NOTA EN DESARROLLO