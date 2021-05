Este lunes el Tribunal dio a conocer las penas que les correspondían a cada uno de los condenados en el juicio más importante por corrupción en la provincia del Chubut -la Causa Revelación- una asociación ilícita conformada por exfuncionarios provinciales de la gestión del ex gobernador Mario Das Neves que exigían “retornos” a empresarios de la construcción para liberar los pagos correspondientes a las obras públicas que ejecutaban.

Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para los tres condenados con penas más gravosas: Victor Cisterna, ex ministro Coordinador; Alejandro Pagani, ex ministro de Infraestructura; y Martín Bortagaray, ex titular del IPV.

Con voto dividido, los jueces determinaron que los tres esperen tras las rejas el fallo de la Cámara que deje firme esta sentencia.

Así, en horas de la tarde Cisterna, Pagani y Bortagaray salieron de la Oficina Judicial de Rawson esposados hacia la Comisaría Primera de Trelew, donde van a ser alojados hasta este martes a las 8:30 cuando será la audiencia de control de detención, según adelantaron fuentes policiales.

Este lunes, Víctor Cisterna fue condenado a 7 años de prisión efectiva, Diego Correa a 5 años y medio -ya se encuentra en prisión-, Gonzalo Carpintero y Pablo Oca (ex ministro de Economía) a 3 años, Alejandro Pagani a 4 años y 8 meses y Martín Bortagaray a 4 años y 6 meses. Además se confirmó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos ellos.