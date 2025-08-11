Así será el rol de la Universidad del Comahue en las negociaciones con las comunidades

Representantes del gobierno provincial, la Confederación Mapuche del Neuquén y las comunidades lof Kelv Kura, lof Ragilew Cárdenas, lof Fvta Xaven y lof Newen Kura retomaron este lunes al mediodía las reuniones con autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El encuentro se realizó en tierras universitarias y marcó un avance en la búsqueda de consensos para resolver temas pendientes.

Intercambio de documentación y observaciones

Durante la reunión, el gobierno provincial entregó a cada comunidad una carpeta con observaciones, constataciones, acreditaciones y acciones pendientes necesarias para la continuidad de cada trámite. A su vez, las comunidades presentaron la documentación referida al registro de personerías jurídicas y copias de actas de reuniones anteriores.

Las partes coincidieron en que la UNCo cumplirá un rol de observadora activa, acompañando el proceso con un equipo técnico encargado de analizar toda la documentación presentada. Este seguimiento busca garantizar transparencia y facilitar acuerdos en cada instancia.

Próximos pasos y agenda de trabajo

Se definió que el próximo encuentro será el lunes 18 de noviembre, nuevamente en la casa de altos estudios. Allí, cada sector designará a sus representantes, quienes tendrán la responsabilidad de establecer el cronograma de trabajo para los temas en discusión.

Avances en un diálogo institucional clave La reanudación de estos encuentros representa un paso significativo en la relación entre el Gobierno de Neuquén y las comunidades mapuches, con el acompañamiento de la UNCo como actor neutral que facilita el avance de los procesos administrativos y políticos.