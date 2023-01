Un adolescente sufrió un salvaje ataque por parte de un pitbull en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. Sobrevivió de milagro. El padre de la víctima mató al perro a puñaladas.

El ataque ocurrió el 30 de diciembre, cuando el nene de 13 años junto a sus amigos caminaban por la cuadra de Lidoro Reynoso al 400, y el perro salió desde el interior de un patio directamente a atacarlos.

Se lanzó contra uno de los adolescentes, lo tiró al piso y lo atacó en la zona del cuello , pero gracias a un hombre que pasaba por el lugar logró escapar del ataque del can.

El padre de la víctima fue hasta la casa de los dueños y mató al animal a puñaladas, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Oscar Alberto Ernalz, padre de la víctima, afirmó que “mi hijo tenía todo el cuello marcado por los dientes y me dice, papá fue el pitbull de la esquina que me saltó al cuello”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

“Tuvo la fuerza y velocidad rápida de ponerle los brazos en el cuello para tirar el perro hacia el costado. Cuando veo a mi hijo es algo traumático, uno piensa miles de cosas y uno piensa que fueron fracciones de segundo, fue un milagro", dijo.

El vecino relató -en diálogo con El Caletense -que este mismo animal ya había mordido a otros niños y los dueños nunca tomaron cartas en el asunto, al igual la policía pese al riesgo que significaba que el animal siguiera suelto en la calle.

El padre del nene fue hasta la casa de los dueños, les dijo que tenían que sacrificar al perro y le dijeron “ese perro no de es acá”. Pero "cuando hablaba con la señora sale el pitbull del patio, apenas me vio se puso en frente y me pregunte “¿Cómo mi hijo se pudo salvar de ese perro”.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

“Cuando veo eso digo este perro no puede quedar vivo, y si hago la denuncia no pasa nada”, dijo finalmente sobre su decisión de matarlo a puñaladas.