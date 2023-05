Asesinato de Lautaro Labbe: pedirán perpetua para el policía que le disparó en la cabeza

El 19 de mayo se realizó la audiencia por el crimen de Lautaro Labbé, un joven 16 años baleado en la cabeza por un policía, allí se estableció la prisión preventiva por tres meses para Simón Cruz, el agente señalado como el autor del disparo y se abrió una investigación para los policías que encubrieron el hecho.

Lucía Pettinari, jefa de la Defensoría Pública de Comodoro Rivadavia, confirmó a ADNSUR que "la calificación que estaríamos buscando es por homicidio doblemente agravado en concurso real, y con falsedad ideológica para el autor del disparo, lo cual conlleva una pena de prisión perpetua".

En cuanto a los otros agentes de la Seccional Séptima que encubrieron el hecho y falsificaron el parte policial, la funcionaria señaló: “Hay que ver cual es la plataforma fáctica a acreditar, pero es la de encubrimiento y en algunos casos con falsedad ideológica, que tiene penas que van de un año a 6 años de prisión”.

Familiares de Lautaro cortaron la calle Portugal pidiendo justicia: "Gritaba que no le peguen y no les importó”

UNA QUINTA IMPUTADA

La funcionaria también indicó que se avanzaría en la imputación de una quinta agente de policía próximamente por encubrimiento.

“Pedimos al juez de garantía que nos fije una audiencia para imputar a la oficial de servicio que estaba a cargo de la seccional séptima en el momento del hecho y que habría tenido participación en los delitos de falsificación ideológica”, expresó.

EL HECHO

Lautaro Labbé, de 16 años, fue herido la madrugada del 18 de abril cuando caminaba por el barrio San Martín. Mariela, su suegra del joven, relató el día de la audiencia que “el estaba con nosotros y se estaba yendo para su casa. Ese día no se fue en colectivo porque era tarde. A mí me fueron a despertar a las 3 de la mañana y cuando llegó al hospital me dicen que lo habían encontrado herido", recordó.

Encubrimiento y el rol clave de los testigos en el crimen de Lautaro: qué sucedió la noche en que un policía le disparó por la espalda

La mujer relató que el joven salió de su casa con los amigos y luego se separaron. Ahí es cuando lo interceptaron, lo corrieron "y le empezaron a pegar. Él gritaba que era menor, ellos no les importó seguirle pegando y después dispararle en la cabeza”-

El ingresó herido en grave estado al Hospital Regional producto de la herida en la cabeza y tras permanecer internado en terapia intensiva, falleció el 26 de abril pasado.