Un modelo y cantante argentino fue asesinado durante la madrugada de este viernes a varios disparos por delincuentes en Ciudad de México y la Justicia sospecha un presunto ajuste de cuentas.

Se trata de Federico Dorcaz, un joven oriundo de Mar del Plata, quien manejaba una camioneta modelo Grand Cherokee de alquiler en la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando fue ultimado a balazos por los implicados, que se movilizaban en dos motocicletas y que habrían intentado robarle el coche.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del Anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo", sostiene el parte policial difundido por los medios de comunicación mexicanos.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Testigos afirmaron que la víctima intentó resistirse al acelerar la marcha del rodado, al tiempo que descendió y se desplomó sobre el asfalto. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el hecho como homicidio doloso y la Policía busca intensamente a los sospechosos mediante el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Las autoridades creen que el ataque se debe a un crimen premeditado, y que los supuestos asesinos se escaparon en dirección al Bosque de Chapultepec. Dorcaz iba a participar en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", un programa emitido en el canal Univisión, que expresó sus condolencias por la noticia: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos".

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

"Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos", agregó la cadena de televisión, que lamentó "nos dejó demasiado pronto" y resaltó que "su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".

Fuente: NA