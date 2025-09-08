Un hombre de 45 años murió este lunes en Trelew tras recibir una herida de arma de fuego en el torso, en circunstancias que aún se investigan. El hecho ocurrió en la vía pública, en inmediaciones de la calle Gualjaina, en el barrio Los Pensamientos.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 14.55 se dio aviso al Comando Radioeléctrico sobre una persona herida que estaba siendo trasladada de urgencia en una camioneta hacia el Hospital Zonal. Patrulleros de las comisarías Primera y Segunda se sumaron al operativo y escoltaron el vehículo hasta el centro de salud.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Efectivos de la Subcomisaría del barrio Inta trabajaron durante la tarde en el lugar del ataque, donde comenzaron a levantar pruebas y a realizar entrevistas con vecinos de la zona.

La investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y de la División Policial de Investigaciones (DPI), que buscan determinar quién fue el autor del ataque y en qué circunstancias se produjo la agresión.

Si bien hasta el momento no hubo información oficial sobre posibles detenidos, las autoridades confirmaron que todos los recursos policiales están abocados a esclarecer el caso. La recolección de elementos de prueba y los testimonios recogidos en el lugar serán clave para avanzar en la investigación.

El violento episodio conmocionó a los vecinos del barrio Los Pensamientos, que permanecieron expectantes durante el despliegue policial en la zona mientras se intentaba reconstruir los momentos previos a la agresión fatal.