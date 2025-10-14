Un brutal asesinato tuvo lugar este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta. Un preso de 28 años, que cumplía una condena de cuatro años por robo calificado, fue asesinado a puñaladas dentro de su celda. Las cámaras de seguridad del penal registraron el momento en que otros cinco internos ingresaron al lugar donde ocurrió el crimen.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas. La víctima sufrió una profunda herida en la zona del cuello, provocada con un arma blanca tumbera. Pese a ser trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, falleció horas más tarde mientras era intervenido quirúrgicamente.

Tras el ataque, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal tomó intervención inmediata, y los cinco sospechosos fueron aislados del resto de la población carcelaria mientras avanza la investigación.

Impacto del cobro sanitario a extranjeros: se registra una fuerte reducción en la cantidad de consultas

Según trascendió, tanto la víctima como los agresores cumplían condenas por delitos similares. En redes sociales, el joven asesinado solía mostrarse posando con armas de fuego y mensajes amenazantes, como una publicación en la que escribió: “Me sobran balas”.

Los detenidos implicados en el crimen tienen antecedentes por distintos delitos violentos. Tres de ellos purgan condenas por robo calificado con uso de armas y agravantes, uno por hurto agravado y otro por lesiones y violencia de género.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

El homicidio encendió nuevamente las alarmas sobre la situación de violencia dentro del penal de Villa Las Rosas, uno de los más grandes de la provincia, donde ya se habían registrado hechos similares en los últimos años. Las autoridades judiciales investigan si el ataque estuvo vinculado a una disputa entre grupos internos o a ajustes de cuentas dentro del pabellón.

Por disposición del fiscal, se dio intervención a personal especializado de los departamentos de Medicina Legal y Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a fin de llevar adelante las pericias correspondientes.

El fiscal dispuso tareas de preservación del lugar, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de testigos. Las actuaciones continúan en curso.