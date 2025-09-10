Un joven activista de derecha, aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió este miércoles, tras ser herido de bala en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos.

Charlie Kirk se encontraba en la Universidad del Valle de Utah, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News, citados por DW. Poco después del ataque, se confirmó su fallecimiento.

Un sospechoso está bajo custodia, dijo la universidad en un comunicado.

Kirk fue invitado por un grupo estudiantil y estaba hablando alrededor de la 1:00 p.m. cuando se disparó un tiro desde un edificio del campus a unos 200 metros de Kirk. Los funcionarios de la universidad dicen que creen que el activista fue alcanzado por los disparos, reportó CNN.

Kirk era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

El presidente estadounidense Trump despidió al joven activista en las redes sociales, a través de un mensaje publicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, afirmó el mandatario estadounidense.