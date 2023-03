El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se reunió este viernes con el coordinador general de Grooming Argentina, Martín Altamirano, quien brindó charlas y capacitaciones sobre el delito de grooming, y al mismo tiempo para planificar los lineamientos de trabajo que la Organización no Gubernamental tendrá con la Municipalidad.

En el encuentro se trabajó en la confección del programa que realizarán en conjunto el equipo de comunicación de Grooming Argentina y el área municipal de prensa para el lanzamiento de una campaña de difusión preventiva en redes sociales.

“Hablamos sobre la ejecución del plan de acción 2023 a través del cual continuaremos con capacitaciones en instituciones educativas y la participación dentro la capacitación de la Ley Micaela, que ya está implementando la Municipalidad de Esquel, en el módulo que aborda lo relacionado a la violencia digital”, dijo la directora de Género y Diversidad de Esqyuel, Paula Daher Scaglioni.

Por su parte, Altamirano contó que el trabajo comenzó el año pasado y detalló: “Estamos desarrollando actividades de capacitación, concientización respecto del delito de grooming, un delito que viene marcando altos índices después de la pandemia y sobre todo en ciudades lejanas de lo que es la provincia de Buenos Aires se están dando fuertes casos en todo el país”.

Los números son abrumadores: “Las métricas indican que uno de cada cuatro chicos fue acosado sexualmente en internet y de ese resultado el 70% eran desconocidos y el 30% conocidos. Esquel no escapa a lo que son esas métricas -advirtió-. Por supuesto que este año vamos a empezar con un fuerte trabajo territorial de lo que es la prevención primaria de este delito, que se trata de hablarle a las chicas y a los chicos en los colegios, al mundo adulto y al mundo docente respecto de lo que es la prevención y la concientización de este delito”.

Tal como informó Radio 3, Altamirano brindó este viernes por la tarde una capacitación a docentes de las Escuelas Nº 510, Nº 502 y Nº 24. Afortunadamente, asistieron gran cantidad de docentes y padres.

“La mayoría de los padres y adultos no estaban al tanto de este tema. Es algo que nos pasa en la mayoría del país, el 70% de la población desconoce de qué se trata el delito de grooming, y el 30% restante lo confunde con el ciberacoso, que es el ciberbullying, que no es un delito -diferenció-. Entonces no conocían este delito, tampoco las problemáticas que acarrea este delito en los niños, niñas y adolescentes, así que fue muy productiva la charla y esto a lo que venimos a hacer nosotros en los territorios”.

Trabajo con el municipio de Esquel

El coordinador de la ONG se refirió también al trabajo que están realizando con la Municipalidad de Esquel. “Hay un compromiso asumido en el municipio, por parte del Intendente, la Secretaria de Desarrollo Social y la Dirección de Género y Diversidad. La verdad es que estamos trabajando fuertemente en esto y esperamos que este año de sus frutos también con la campaña que vamos a hacer y que anunciaremos más adelante”, expresó.

Agregó que están planificando "la parte de audiovisual, la campaña que vamos a sacar en breve junto a Grooming Argentina con algunas cuestiones que nosotros tenemos para efectuar las denuncias y por supuesto desarrollando y diagramando la campaña territorial que vamos a hacer con la bajada a los colegios y a los territorios de los chicos sobre la prevención de este delito".

Altamirano realizó este mismo viernes tres jornadas más en formato de taller de sensibilización y concientización sobre el delito de grooming, destinadas al mundo adulto. También se capacitó a preceptores de Minihogares, Hogar de adolescentes mujeres, Hogar de adolescentes varones, Cumelcan y docentes de la secretaría de deportes de la Municipalidad de Esque. Asimismo, en horas de la tarde agentes policiales de Esquel y Trevelin participaroin de este taller.

Al respecto, subrayó: Hablamos con los policías porque son los que en primer lugar toman conocimiento de las denuncias y una vez que les llegan, tienen que saber que hacer frente a un caso de grooming. Nosotros creemos y estamos convencidos de que, si no están concientizados respecto de este delito, difícilmente puedan trabajarlo.

Actualmente, Grooming Argentina cuenta con 800 voluntarios en todo el país, y en los lugares donde no hay una representación directa, quienes conforman la ONG viajan para poder concientizar y capacitar a los ciudadanos, logrando también de este modo que los vecinos de las distintas ciudades del país se vayan sumando.

“A veces encontramos municipios con compromiso que nos invitan para que podamos ir nosotros a caminar el territorio para hablarle a los chicos y las chicas de primera mano. Este trabajo territorial que hacemos es también por supuesto por invitación, porque nosotros pedimos permiso a los municipios para entrar, nos invitan los colegios también y se viene dando en todo el país. Ahora estamos con un proyecto de lanzamiento de lo que es Grooming Latam, y vamos a replicar este modelo de éxito en toda Latinoamerica, porque también lo que estamos viendo es que el delito de grooming en algunos países no es delito y eso es lo grave, porque tenemos muchos acosadores y muchas víctimas que son de países de la región y de otros continentes”, resumió.