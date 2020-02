CAPITAL FEDERAL - La tablet de Natacha Jaitt no pudo ser peritada y su abogado, el doctor Alejandro Cipolla, informó este miércoles al mediodía que lamentablemente "jamás se va a poder desbloquear" esa pieza sumamente valiosa en la investigación de su muerte.

"Con la tecnología que hay hoy en día es imposible porque al no estar actualizada la tablet, no se puede ingresar por esa ventana que había dejado Apple abierta", informó el letrado en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana. Cipolla, quien representa a Antonella Olivera, la hija de Natacha y particular damnificada en la causa que investiga su deceso, también recordó el pedido que él había hecho la semana pasada ante la Justicia.

Es que, tras conocer que los investigadores del crimen de Fernando Báez Sosa​ habían logrado peritar los celulares de los rugbiers involucrados en el caso, el letrado le solicitó a la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre apurar esa gestión en la causa de Jaitt. "Ya me informaron que es imposible y que la tecnología que posee acá la Policía de la Provincia de Buenos Aires es la misma o inclusive superior a la de las demás Fuerzas Armadas", agregó Cipolla.

"O sea, ¡¿nunca se va a saber qué había adentro de la tablet?!", preguntó Ángel de Brito, quien era íntimo amigo de Natacha. "Jamás se va a saber", reconoció el abogado al tiempo que informó que el dispositivo "va a quedar secuestrado en la Fiscalía" que investiga el caso.

"Habíamos iniciado los trámites con la empresa (por Apple) por la defunción, para ver si le podían brindar los datos a Antonella o a Valentino (el hijo menor de Natacha) pero por lo que me informaron acá aunque nos entreguen esa información tampoco se va a poder abrir", agregó el representante de Olivera.

El ingreso al IPad de la mediática, quien fue encontrada muerta en la madrugada del 23 de febrero de 2019 en un salón de fiestas del barrio La Ñata, en Benavídez, era uno de los pedidos más importantes para los familiares de la también conductora de radio.

Es que, Natacha la llevaba siempre consigo, incluso en sus últimas horas de vida, y la usaba como una agenda personal. Razón por la cual, tanto su hija como su hermano, por Ulises Jaitt, esperaban encontrar en ella nuevos e importantes datos que ayuden a esclarecer su muerte.

"Ulises estaba emocionado con el tema de que se pudiera abrir y avanzar con la investigación, esperábamos encontrar ahí material de minutos antes del fallecimiento de ella y ver si había otra persona que no haya salido en las cámaras", indicó este miércoles el letrado.

Y cerró: "También ver qué tipo de información tenía (el iPad)... ella inclusive me llamó tres horas antes de fallecer y me dijo que (la información que tenía) era 'muy sensible' y quería radicar 'dos nuevas denuncias penales' contra políticos. Entiendo que se va a quedar el secreto ahí, por siempre".