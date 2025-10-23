La madre de Agustín Vera, acusado por el crimen de Matías Nieves, habría tenido un rol clave en el ataque a tiros contra la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, ejecutado el día que su hijo iba a someterse a una audiencia preliminar por el homicidio que le imputan.

Así lo afirmaron los investigadores en la audiencia celebrada este miércoles, donde se confirmó que continuará detenida bajo prisión preventiva durante dos meses. La medida fue confirmada por el tribunal de revisión integrado por los jueces penales de Esquel, Jorge Novarino y Martín O’Connor.

Los magistrados rechazaron los argumentos del defensor particular, Guillermo Iglesias, quien había solicitado la libertad de Vanesa Carolina Ulloa con medidas alternativas. La fiscal Andrea Rubio aseguró que la mujer fue quien planificó, organizó y trasladó a los autores del violento episodio. Por el caso hay otros nueve detenidos.

Los argumentos planteados durante la audiencia de este miércoles

La audiencia de revisión se realizó de manera semipresencial a pedido de la defensa. Iglesias cuestionó la resolución dictada el día anterior por la jueza Mariel Tassello, que había ordenado la prisión preventiva de Ulloa como coimputada del delito de “tentativa de homicidio agravado”.

El letrado pidió que se revoque esa medida al considerar que su asistida no tuvo una participación esencial en el hecho. Argumentó que no hay registros que la muestren en el lugar del ataque ni conduciendo el vehículo desde el que se efectuaron los disparos, y que su conducta “no fue disvaliosa ni protagónica”.

También planteó que la jueza fundamentó de modo general los riesgos procesales y que la prisión preventiva era desproporcionada, proponiendo como alternativa que Ulloa permanezca en libertad con prohibición de salir de la ciudad y de acercarse a la Oficina Judicial.

Desde la Fiscalía, la doctora Andrea Rubio sostuvo una posición opuesta. Defendió la resolución de Tassello al afirmar que la detención fue legal y que existen “elementos de convicción suficientes” que vinculan a Ulloa con la organización del ataque.

Según la fiscal, dos cámaras de seguridad muestran el vehículo de la imputada guiando a la camioneta desde la que descendieron las personas armadas que abrieron fuego. En base a esas pruebas, Rubio aseguró que la mujer “planificó, organizó y trasladó” a los autores del hecho.

Además, destacó la gravedad del episodio, ocurrido en inmediaciones de la Oficina Judicial, donde uno de los disparos impactó en un automóvil estacionado a pocos metros del edificio. Por estos motivos, requirió que se mantenga la medida cautelar y que se confirme la prisión preventiva por dos meses.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, los jueces Novarino y O’Connor resolvieron por unanimidad confirmar la decisión de la jueza Tassello. El tribunal consideró que la magistrada fundó correctamente su decisión en la existencia de pruebas que ubican a Ulloa como probable partícipe del ataque, así como en los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Por último, remarcaron la gravedad del hecho y el contexto en que se produjo, con disparos efectuados en plena vía pública y a escasos metros de un edificio judicial, lo que incrementa la preocupación por el nivel de violencia exhibido en el episodio.