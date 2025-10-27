Una intensa búsqueda se desarrolla desde las primeras horas del domingo en el cerro Pacuy, ubicado en el paraje El Chorrillo, departamento Campo Quijano, provincia de Salta, luego de que dos jóvenes de 30 años fueran reportados como desaparecidos tras intentar ascender la montaña en medio de condiciones climáticas adversas.

Los hombres, ambos con experiencia en actividades de montaña, emprendieron la subida el sábado. Según informaron sus familiares, en la última comunicación indicaron que se encontraban a 4.000 metros de altitud, y con condiciones climáticas complicadas. Desde entonces, no se supo más de ellos.

Las familias radicaron la denuncia el mismo sábado por la noche, y se organizó así un operativo de búsqueda y rescate encabezado por la Policía de Salta, Defensa Civil y equipos especializados en rescates de altura.

El cerro Pacuy es una de las elevaciones más desafiantes de la región, reconocido por sus pendientes abruptas y los cambios bruscos de clima. La zona de El Chorrillo, en tanto, es frecuentada por montañistas y senderistas experimentados, pero requiere preparación técnica y equipamiento adecuado para enfrentar las condiciones extremas que pueden presentarse en pocos minutos.

UNA BUENA NOTICIA

Según publicó El Tribuno, tras más de 24 horas de intensa búsqueda en la alta montaña, los equipos de rescate localizaron a Patricio Gómez y a Francisco Teseyra, quienes habían desaparecido tras ascender.

Cerca de las 17 horas, Patricio Gómez y Francisco Teseyra lograron descender por el camino Incahuasi, luego de haber pasado la noche en la montaña.

Los jóvenes, de 30 años, fueron hallados en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica. Como medida preventiva, se les proporcionó abrigo y asistencia básica, ya que en la zona se registraban bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Tras confirmar el hallazgo, los equipos de rescate iniciaron el descenso desde casi 4.000 metros de altura, en un terreno de alta complejidad y con visibilidad reducida por las condiciones del clima.